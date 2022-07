Pes se nesmí ničeho ani dotknout, říká psovodka o odhalovaní karbofuranem otrávených návnad

Už skoro 15 let zakázaný jed karbofuran v Česku stále bere život dravcům a dalším zvířatům. Česká společnost ornitologická v letošním roce našla už 50 otrávených zvířat a loni policii předala skoro 30 případů. Otrávené návnady od roku 2017 hledá i speciální psí jednotka České společnosti ornitologické. Její psovodka Klára Hlubocká popisovala, jak odhalování nebezpečných návnad probíhá. Praha 11:40 10. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Traviči nejčastěji používají už skoro 15 let zakázaný jed karbofuran (ilustrační foto) | Foto: Klára Hlubocká | Zdroj: Česká společnost ornitologická

Skoro u všech otrav figuruje jed karbofuran. Čím je pro zvířata tak nebezpečný?

Je to velice silný a účinný nervový jed, který zvíře zabije naprosto nekompromisně během několika málo minut.

Závisí samozřejmě na druhu zvířete a množství požitého jedu, ale je to velmi nebezpečná látka. Bohužel velmi často na to doplácí i domácí zvířata, psi, kočky, takže proto už je asi od roku 2008 zakázaný v celé EU. Stále se však používá.

Jak je vůbec možné, že i přes zákaz se karbofuran pořád může dostat lidem do rukou? Jak tomu zabránit?

Těžko říct. Jednak tady existují staré zásoby, protože v momentě, kdy se zakázal další prodej a skladování, tak se neřešilo stahování zbytků bývalých prostředků.

Byl to původně insekticid, který se používal v zemědělství hlavně na ochranu proti hmyzu. Ale na druhou stranu víme o tom, že existuje i černý trh, protože mimo země EU se tento jed dále vyrábí a používá.

A teď k vaší speciální psí jednotce České společnosti ornitologické. Jak je těžké vycvičit takového psa?

Těžké? Je to těžké v tom, že ten pes se opravdu v terénu nesmí ničeho dotknout, nesmí to olíznout, protože i jemu hrozí vysoké riziko otravy. V podstatě nejdůležitější částí přípravy je, aby opravdu perfektně ovládali označení.

Používám jiný typ označení, ne štěkání u nálezu tak, jak se dělá běžně, ale používám tzv. volný způsob značení, kdy pes v terénu něco najde a vrátí se ke mně, zaštěká u mě a potom mě teprve vede k nálezu.

Tím pádem eliminuji dobu, kdy je sám u nálezu a může se stát, že do toho šlápne nebo že se toho nadýchá. Karbofuran se totiž uvolňuje i vypařováním, takže riziko přiotrávení psa je veliké.

Formu označení dělám velmi pečlivě po malých krůčcích a samozřejmě za odměny. Takže pes se víceméně těší víc na to, co dostane ode mě a neřeší tolik to lákavé, co našel na zemi.

A kolik hledačů celkem je ve vaší skupině?

Jsem to já a moji dva psi. V podstatě nejsou moji, jsou to služební psi České společnosti ornitologické. Pětiletý Viky a dvouletá Irbit, ta je teprve v přípravě. Pes Viky je teď hlavní součástí. Je to jediný pes, který tuto specializaci dělá.

Snažíte se podrobněji monitorovat případy otrav dravců, ale i dalších zvířat ve volné přírodě, od dubna 2017. Kolik otrávených zvířat jste zatím našli?

Přesné číslo vám z hlavy neřeknu, ale je to určitě přes 500 zvířat. Jsou to různé druhy, nejen dravci, nacházíme i mrtvé lišky, kuny. Otrávená zvířata se potom můžou stát sekundárním zdrojem otravy právě pro dravé ptáky.

Proto je používání karbofuranu tak velice nebezpečné - dovede zabít až čtyři zvířata v řadě za sebou. Máme zaznamenané případy, kdy se z vejce otrávil krkavec a z krkavce potom luňák červený. Takže je to opravdu velmi nebezpečné.

Předpokládám ale, že těch reálných případů může být mnohonásobně víc.

Ano, ano. Statisticky se odhaduje, že víme o 5 až 10% případů. To znamená, že když ta čísla vynásobíte, získáte skutečný odhad.

A ještě poslední věc. Pokud by někdo narazil na otráveného dravce nebo jiné zvíře třeba při procházce přírodou, co přesně by měl v tu chvíli udělat?

Ideální je nejdříve si o tom nastudovat něco na webu nebo dostupných materiálech České společnosti ornitologické. Máme ke stažení příručku, která se věnuje přímo této tematice a jsou tam popsané základní znaky, jak lze rozpoznat, co je v terénu nebezpečné a co ne.

Dá se samozřejmě stáhnout i do telefonu a mít ji v ruce pro případ potřeby, že něco najdete v přírodě. A jsou tam i kontaktní telefony, jednat na mě, anebo když je moje číslo náhodou nedostupné, tak je tam Zdeněk Vermouzek.

Pakliže si člověk je jistý tím, co našel, tím že je to opravdu otrávené, a nemůže se dovolat ani na jedno z těch čísel, může klidně sám zavolat přímo na linku 158 a nález oznámit policii.

Ale doporučuji, protože málokdo se s tím předtím setkal, tak dopředu doporučuji konzultaci s námi, nálezy nafotit a poslat k tomu. My si to posoudíme a rozhodneme, jestli je to nebezpečné nebo ne.