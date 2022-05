Medvědí služba církvi, hodnotí kněz Dukova slova o znásilnění žen. Podle Graubnera byl text vyvážený

Kardinál Dominik Duka rozpoutal článkem o znásilnění žen na Ukrajině bouři kritiky. Jak jeho slova hodnotí uvnitř katolické církve v Česku? Někteří hodnostáři upozorňují, že nejde o postoj církve, ale kardinálovo soukromé vyjádření. Podle kněze Tomáše Petráčka se kardinál pohybuje v citlivém tématu jako slon v porcelánu a církvi prokázal medvědí službu. Duky se ale zastal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kontroverzní text považuje za vyvážený. Anketa Praha 6:20 2. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kardinál Dominik Duka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Duka vyjádřil ve svém článku jistou míru pochopení pro ruské vojáky, kteří na Ukrajině znásilňují ženy a dívky.

„Musí být přihlédnuto, že pachatel, příslušník ozbrojených sil, je často také obětí těch nejsilnějších emocí a vášní, kdy hrůza z boje, strach a nenávist ho přivádí doopravdy až k úrovni jakéhosi amoku. Zabíjí bez rozmyslu a ničí vše živé i veškeré hodnoty, které reprezentují protivníka. Což neznamená, že tím je omluven a že by měl být zbaven zodpovědnosti!“ uvedl kardinál.

Vyzdvihl také statečnost slovenské dívky, která během druhé světové války zaplatila za obranu proti znásilnění rudoarmějcem životem.

„Stačil výstřel ze samopalu, aby její život skončil. V úctě před velkým počtem mladých dívek i žen, které zaplatily za tuto obranu svým životem, považuji za nutné, abychom skutečně vyvinuli co největší úsilí nejenom, jak těmto zločinům zabránit, ale také i v úctě pokleknout před těmito vzory statečnosti. Ano je to mimořádné řešení, hrdinské řešení a myslím, že ho také málo zdůrazňujeme.“

Především ale kritizoval ukončení těhotenství - což je dlouhodobý názor církve, a to ať už formou potratu nebo „pilulek po“ pohlavním styku, které sníží možnost otěhotnění.

Jako slon v porcelánu

Mezi kritiky Dukova textu patří kněz a historik Tomáš Petráček: „České katolické církvi a vnímání křesťanství ve veřejnosti tím kardinál Duka opět poněkolikáté prokázal medvědí službu.“

„Pravděpodobně to myslel dobře, ale v enormně citlivém tématu se pohybuje jako slon v porcelánu. Vzkázat ruskými vojáky znásilněným ženám, že skutečnými hrdinkami jsou ty, které se raději nechali zavraždit, je mimořádně necitlivé,“ míní Petráček.

Také kněz a filozof Tomáš Halík hodnotí kardinálova slova jako nešťastná. „Bylo to další z mnoha nešťastných kardinálových politických vyjádření, která dlouhodobě poškozují už tak otřesenou morální autoritu církve v české společnosti.“

„Já také považuji potrat za zlo, ale je třeba rozlišovat mezi použitím potratových pilulek u lidí, kteří chtějí mít raději další auto než další dítě, a u žen, které jsou v krajní lidské situaci po znásilnění opilým okupantem, které musí se okamžitě rozhodnout mezi dvěma zly,“ vysvětluje.

Petráček ale zdůrazňuje, že Dukův blog nevyjadřuje postoj katolické církve. Stejný názor má také biskup Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví, která sdružuje křesťanské církve. Dukova slova proto nechtěl komentovat. „Vzhledem k tomu, že se bezpochyby jedná o soukromé vyjádření (na soukromém blogu) a ne o oficiální vyjádření církve, nepovažuji za vhodné ho komentovat,“ podotýká.

Graubnerovo zastání

Olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner se Duky zastal. „Pokud chceme o delším textu informovat stručně, musíme se ptát na jeho celkový smysl a všechny jednotlivosti vidět v souvislosti. Z tohoto pohledu vidím uvedený článek jako vyvážený,“ hodnotí.

Také litoměřický biskup Jan Baxant je spíše smířlivý. „Nejsem zastáncem a ani podporovatelem ostrých kritik. Pan kardinál Dominik Duka je mým starším spolubratrem,“ uvedl. „Jedno však za sebe musím vyjádřit jasně, že totiž jsem vždy proti jakémukoliv násilí, tím spíše proti znásilňování bezbranných žen.“

Server iROZHLAS.cz oslovil také biskupy, kteří vedou jednotlivé diecéze v Česku. Nikdo kromě Baxanta neodpověděl.

I přes vlnu kritiky, která se na Duku snesla, si hlava české katolické církve za textem stojí. „To téma je výbušné a pan kardinál to ví. Uvědomuje si, že prakticky cokoliv k němu řekne, vyvolá nějakou reakci. To mu ale nemůže zabránit, aby řekl, co by podle jeho svědomí a nauky církve mělo zaznít,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí Arcibiskupství pražského Jiří Prinz.

Pětice z církevních kruhů

Server iROZHLAS.cz se v anketě zástupců církve ptal: Co říkáte slovům kardinála Dominika Duky, která v pondělí zveřejnil na blogu serveru Aktuálně.cz?

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jan Graubner

olomoucký arcibiskup, předseda České biskupské konference



Text kardinála Duky je třeba číst celý. Vytržení kteréhokoliv odstavce je zavádějící. Dnes máme všichni pokušení být maximálně struční a snad už ani neumíme delší texty číst. Pokud chceme o delším textu informovat stručně, musíme se ptát na jeho celkový smysl a všechny jednotlivosti vidět v souvislosti. Z tohoto pohledu vidím uvedený článek jako vyvážený.

Biskup Jan Baxant | Foto: Ota Bartovský/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jan Baxant

litoměřický biskup



Nejsem zastáncem a ani podporovatelem ostrých kritik. Pan kardinál Dominik Duka je mým starším spolubratrem, mnohem zkušenějším a vzdělanějším než jsem já. Jako metropolita je i svým způsobem mým církevním představeným.

Jedno však za sebe musím vyjádřit jasně, že totiž jsem vždy proti jakémukoliv násilí, tím spíše proti znásilňování bezbranných žen. Nedokážu si představit, že by někdo něco tak děsivého páchal např. na mé matce nebo na mých sestrách, které mám rád.

Tomáš Tyrlík

biskup, předseda Ekumenické rady církví



Vzhledem k tomu, že se bezpochyby jedná o soukromé vyjádření (na soukromém blogu)

a ne o oficiální vyjádření církve, nepovažuji za vhodné ho komentovat.

Tomáš Halík

kněz, teolog a filozof



Kněz Tomáš Halík | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Bylo to další z mnoha nešťastných kardinálových politických vyjádření, která dlouhodobě poškozují už tak otřesenou morální autoritu církve v české společnosti. Mrzí mne, že se tentokrát bolestně dotkl mnoha žen, které prožily znásilnění. Ty znásilněné ukrajinské ženy nelze nazvat „účastnicemi“ a snažit se o jakýsi „nestranný pohled“; křesťan musí být na straně obětí.

Já také považuji potrat za zlo, ale je třeba rozlišovat mezi použitím potratových pilulek u lidí, kteří chtějí mít raději další auto než další dítě a u žen, které jsou v krajní lidské situaci po znásilnění opilým okupantem, které musí se okamžitě rozhodnout mezi dvěma zly a žádné „baby-boxy“ v bombardovaném městě nemají.

Je jistě pravda, že ta Putinova válka zasáhla - ovšem různým způsobem! - celý dnešní svět a že nejen Ukrajinci, ale i Rusové - včetně vojáků - jsou v jistém smyslu jejími obětmi. Ale tady je třeba jasně rozlišovat a pečlivě volit slova. Rady paní Rybové posílat na frontu proti násilníkům pepř a houkadla kardinálova zastání snad nepotřebovaly.

Tomáš Petráček

kněz, historik

Kněz Tomáš Petráček | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Pan kardinál žel promeškal další příležitost říci něco pastýřsky hřejivého, naděje plné evangelijní slovo do neklidné doby. Místo toho se rozhodl přispěchat na pomoc právem kritizované organizaci Hnutí pro život textem, který ani nevyjadřuje „nauku církve“ ani neskrývá „hluboké teologické poselství“, kterému svět nerozumí.

Jeho blog je, jak se mu stává stále častěji, nesrozumitelný sled volných asociací jeho osobních dojmů a zkušeností, který evidentně neprošel žádnou skutečnou redakcí, textem bez empatie a bez kontextů. Pravděpodobně to myslel dobře, ale v enormně citlivém tématu se pohybuje jako slon v porcelánu.

Vzkázat ruskými vojáky znásilněným ženám, že skutečnými hrdinkami jsou ty, které se raději nechali zavraždit, je mimořádně necitlivé. Nemluvě o problematickém kultu „panenské rituální čistoty“, který je zde prezentován jako hodnota nadřazená životu? A co ženy, které byly znásilněny a pak zavražděny? Jsou proto před Bohem méně hodnotné? A takových absurdit Dukův text obsahuje řadu.

České katolické církvi a vnímání křesťanství ve veřejnosti tím kardinál Duka opět poněkolikáté prokázal medvědí službu. Ale jeho blog opravdu nevyjadřuje postoj katolické církve jako celku a myslím, že ani většiny katolíků v této zemi.