Duka přirovnal nacistickou perzekuci Židů k boji proti duhovým rodinám. ‚Překrucování faktů,‘ říká rabín

Kardinál Dominik Duka sdílel příspěvek na sociální síti facebook, ve kterém glosoval ruskou agresi na Ukrajině. V textu srovnával utrpení ukrajinského vojáka a „dítěte, které nemá oporu v matce a otci". Dodal, že Židé a křesťané jsou při hájení manželství „pod tlakem jako za nacismu a komunismu". Proti výrokům se ohradil rabín David Maxa, který kardinálovi zaslal otevřený dopis. Na ten mu Duka, stejně jako na otázky webu iROZHLAS.cz, neodpověděl. Praha 22:40 7. září 2023

„Na vyjádření pana kardinála Duky mě na první pohled zarazilo to, že v něm poskytoval své stanovisko i za židovskou stranu, k čemuž není v žádném případě kompetentní,“ vysvětlil otevřený dopis pro server iROZHLAS.cz rabín Maxa.

Za překrucování historických faktů pak považuje i srovnávání nacistické perzekuce Židů a křesťanů. „Židé byli na rozdíl od křesťanů pronásledováni jako skupina na základě rasových zákonů,“ dodává kontext Maxa.

Kardinál Duka se ale podle rabína nepřímo vyjadřoval i proti adopcím dětí stejnopohlavními páry, když použil fráze jako „dítě, které nemá oporu v matce a otci,“ a „hájí manželství muže a ženy“.

Pane kardinále @dominikduka, tvrdit, že Židé byli za nacismu a komunismu "pod tlakem", protože hájili manželství muže a ženy, je masivní překrucování historie a srovnávat situaci ukrajinského vojáka se situací dětí z neúplných či stejnopohlavních rodin je absolutně nemístné! pic.twitter.com/h6WxU5M6TC — Rabbi David Maxa (@RabbiDavidMaxa) September 7, 2023

„Explicitně nezmínil, že by jeho slova byla namířena proti stejnopohlavním párům, ale jsem přesvědčen, že je to patrné z kontextu,“ domnívá se. V otevřeném dopise Duku vyzval, aby svá slova vyjasnil. Ten mu neodpověděl, stejně jako serveru iROZHLAS.cz na zaslanou žádost o reakci.

„Přijde mi nepřijatelné, když někdo straší rozpadem obvyklého heterosexuálního manželství kvůli stejnopohlavním párům,“ vysvětluje Maxa. V politické otázce, zdali by dvě ženy nebo dva muži měli mít možnost vstoupit do manželství a adoptovat dítě, má jasno – zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků podporuje.

Nedokáže ale zhodnotit, zdali má podobný názor většina židovské komunity. „Každý směr židovství přistupuje k otázkám homosexuality odlišně,“ upřesňuje.

„Zásadní není podle mne ani tak to, jestli duchovní konkrétního náboženství nebo jeho směru umožňuje, nebo neumožňuje oddávání stejnopohlavních párů, ale to, jestli se do jeho postojů a výroků promítá lidskost a empatie, snaha o toleranci a respekt k odlišnému, co třeba neodpovídá jeho vlastnímu vidění světa,“ shrnuje svůj postoj Maxa.

Odpovědi na otevřený dopis se sice nedočkal, ale jeho slova podpořilo mnoho lidí. „Dostal jsem množství zpráv od křesťanských spoluobčanů, kteří se od vyjádření pana kardinála distancují,“ uzavírá rabín.