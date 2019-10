OBRAZEM: Na poslední rozloučení s Karlem Gottem dorazili zpěvákovi přátelé, kolegové i politici

Liturgický obřad sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a vystoupili během ní například zpěváci Štefan Margita, Eva Urbanová či Lucie Bílá, herci Jiřina Bohdalová, Jiří Bartoška či vdova po prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi Dagmar Havlová.

Pražský hrad je kvůli obřadu částečně uzavřen, pro turisty se znovu otevře ve 14.00. Na sobotu vyhlásila vláda i den státního smutku, vlajky na státních institucích visí na půl žerdi.

Veřejnost se mohla s oblíbeným zpěvákem, který se významně zapsal do historie české populární hudby posledních šesti desítek let, přijít rozloučit v pátek do paláce Žofín. Poklonit se zesnulému přišlo zhruba 49 000 lidí. V Praze je možné Gotta uctít také na pietním místě v Kinského zahradě, lidé stále chodí také k jeho vile na Bertramce a na další místa v jiných městech.

Zpěvák zemřel v kruhu své rodiny po těžké nemoci 1. října, bylo mu 80 let.