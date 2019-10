Přehledně: Policie i dopravní podnik radí, kudy jít a čemu se vyhnout při loučení s Karlem Gottem

Praha se připravuje na nápor spojený s rozloučením s Karlem Gottem. Veřejnost může přijít v pátek vzdát poslední hold zpěvákovi do paláce Žofín, organizátoři čekají, že přijdou desetitisíce lidí. V sobotu se pak koná zádušní mše v katedrále svatého Víta. Sestavili jsme přehled, kde budou uzavírky, kudy doporučují policisté nebo dopravní podnik na pietní akce přijít a kudy odejít. Praha 16:15 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda vyhlásila na den Gottova pohřbu státní smutek. Vlajky na úřadech či institucích budou viset na půl žerdi. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Páteční rozloučení na Žofíně

Kde a kdy?

Palác Žofín poblíž Národního divadla se otevře v pátek v 8.00 hodin. Lidé budou moci přicházet až do 22.00 hodin, v případě velkého zájmu bude otevřeno do půlnoci.

Kudy?

Pro nejrychlejší přesun doporučuje Dopravní podnik využití „žluté linky B pražského metra“ s výstupem ve stanici Anděl a následně přesun tramvají číslo 9, 15 a 20 do zastávky Újezd. Provoz všech linek metra, především však linky B, bude v pátek mezi 07.00 hodin a 24.00 hodin posílen.

Odchod účastníků ze Slovanského ostrova je naplánován přes Výstavní síň Mánes na Masarykovo nábřeží až ke Karlovu náměstí, které Dopravní podnik doporučuje jako nástupní stanici metra.

Na tramvajových linkách jedoucích k Národnímu divadlu (2, 9, 17, 18, 22 a 23) očekává zpoždění a nepravidelnosti.

Pražští záchranáři během pátečního rozloučení s Karlem Gottem nasadí tři auta navíc. Dva zdravotníci budou přímo v paláci na Žofíně. Záchranáři taky budou spolupracovat s Červeným křížem.

Uzavírky

Masarykovo nábřeží v Praze od Jiráskova mostu až po most Legií bude kvůli pátečnímu rozloučení uzavřeno od páteční 01.00 hodin až do sobotních 04.30 hodin.

Policie ve čtvrtek uvedla, že tento úsek uzavře od čtvrteční do páteční půlnoci. Mobilní ploty k vyznačení cesty ke smutečnímu místu začnou pracovníci Správy služeb hlavního města instalovat v pátek v 1.00 hodin.

Pro vozidla jedoucí od Janáčkova nábřeží přes Jiráskův most bude platit zákaz odbočení doleva.

V případě účasti mimopražských občanů Policie žádá, aby pro parkování vozidel použili záchytná parkoviště na okraji Prahy a pro další přesun do centra využili především městskou hromadnou dopravu.

Další akce

Na pátek v Praze připadají ale také dvě odlišené události - Signal Festival 2019 a fotbalové utkání s Anglií.

Návštěvníkům večerní laserové projekce Signal Festival doporučuje Dopravní podnik přepravu „zelenou linkou A pražského metra“ s výstupem ve stanici Staroměstská nebo „žlutou linkou B pražského metra“ s výstupem ve stanici Národní třída. Na přilehlém mostě Legií bude ve čtvrtek, pátek a sobotu, vždy od 19.00 hodin do 24.00 hodin vyloučen provoz tramvají.

Linkou metra A se mohou dopravit fanoušci také na fotbalový stadion Sinobo aréna v pražském Edenu s výstupem ve stanici Želivského nebo Strašnická s docházkovou vzdáleností ke stadionu přibližně 10 minut. Provoz tramvají i autobusů ze zastávky Slavia bude posílen.

Sobotní zádušní mše

Kde a kdy?

V 11.00 hodin se uskuteční soukromé rozloučení s Gottem v chrámu svatého Víta, zádušní mši bude sloužit Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Ceremoniál a přístup do katedrály je pouze na zvláštní pozvánku.

Mši ale bude možné sledovat na velkoplošné obrazovce umístěné na třetím nádvoří Pražského hradu. Přístup na třetí nádvoří bude pro veřejnost zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na čtvrté nádvoří od 8.00 hodin, až do naplnění kapacity třetího nádvoří.

Během obřadu vystoupí Štefan Margita, Lucie Bílá a Eva Urbanová, s proslovem zřejmě vystoupí údajně na Gottovo přání Jiřina Bohdalová. Rakev po obřadu vynese čestná stráž za doprovodu největšího zvonu v zemi Zikmunda.

Vláda vyhlásila na den Gottova pohřbu státní smutek. Vlajky na úřadech či institucích budou viset na půl žerdi.

Uzavírky a omezení

Pro řidiče bude uzavřeno Hradčanské náměstí.

Částečně bude omezen vstup veřejnosti na třetí nádvoří Pražského hradu. Pražský hrad se po částečném uzavření opět otevře turistům až od 14.00 hodin, ale katedrála svatého Víta bude uzavřena celý den.

Na Gotta se bude vzpomínat Český rozhlas Dvojka už od rána v pořadu Dobré ráno s Dvojkou, které se bude vysílat od 5.0 do 8.00. Hostem vysílání bude zpěvák Martin Chodúr. Jako poctu Gottovi koncipuje Miroslav Žbirka svůj pravidelný pořad Mám rád, který mohou posluchači slyšet od 10.00 do 11.00. Od 16.00 do 17.00 zavzpomíná na legendárního umělce v pořadu Moje hvězdy Pavel Větrovec, který byl jedním z dvorních Gottových autorů.

Dvojka je jediná česká stanice, na které Gott vysílal několik let svůj vlastní rozhlasový pořad s názvem Zpátky si dám tenhle film. Mezi lety 2011 a 2015 vzniklo 223 hodinových dílů. Poslední 224. díl natočil Gott letos v červenci u příležitosti svých 80. narozenin. Všechny díly společně s dalšími pořady, ve kterých Gott během let vystupoval, nabídne stanice Český rozhlas Dvojka posluchačům na speciální webové stránce gott.rozhlas.cz, která bude spuštěna v pátek.

Regionální stanice Českého rozhlasu připomenou posluchačům v sobotu Gottovu tvorbu prostřednictvím pořadu Karel Gott: C'est La Vie, kterým je po 10.00 provede hudební publicista a textař Mirek Černý. Po 13.00 zavzpomínají na vlnách regionálních stanic Českého rozhlasu na první setkání a spolupráci s Gottem známé osobnosti. V pořadu Fenomén Karel Gott zazní vzpomínky Lucie Bílé, Heleny Vondráčkové, Jitky Zelenkové, Jiřího Suchého, Karla Šípa nebo Felixe Slováčka. Gottovi bude po 16.00 věnováno také speciální vydání pořadu Hvězdné návraty.

Přijedou i Němci

Vlastní rozloučení s Gottem připravují i některá města i obce po celém Česku, do Prahy se chystá také řada německých fanoušků. Spoje posilují mnozí dopravci.

Parte zpěváka Karla Gotta. | Foto: Oficiální web Karla Gotta