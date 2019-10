Gottův pohřeb s národními poctami kritizuje Honzák a Halík. ‚Nevkusný nápad,‘ myslí si kněz

Kněz Tomáš Halík uveřejnil vyjádření, ve kterém označil Gottův pohřeb v katedrále svatého Víta za „šílený a nevkusný nápad“. Pokud půjde o pohřeb se státními poctami, o kterém ve čtvrtek mluvil Andrej Babiš (ANO), je podle Halíka otázka, jak bude vypadat. Národní smutek a vlajky na půl žerdi by byly neadekvátní, řekl katolický kněz serveru iROZHLAS.cz. Rozhodnutí o pohřbu se státnímu poctami kritizují i další například psychiatr Radkin Honzák. Praha 16:58 3. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katolický kněz Tomáš Halík | Foto: Michal Klíma | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Tomáš Halík uveřejnil na svých webových stránkách prohlášení, ve kterém kritizuje Gottův pohřeb. Jde podle něj o „mýtizaci hvězdy normalizačního zábavního průmyslu“ a „projev hrubé neúcty nejen vůči hrdinům disentu a skutečným tvůrčím umělcům.“

„Na celém tom záměru mě upoutalo to, že současný režim zřejmě vidí, že lidé si potřebují někoho vážit a že si nemohou, pokud mají zdravý rozum, vážit současné politické reprezentace. Je to takový pokus předhodit jim určitou modlu k uctívání,“ okomentoval pro iROZHLAS.cz, proč se rozhodl vyjádření napsat.

Vadilo mu také, že by se pohřeb měl konat v katedrále svatého Víta, tedy liturgickém prostoru. „Tam patří pohřby katolických představitelů, případně hlavy státu, pokud ten člověk byl katolík,“ doplnil Halík.

Případný pohřeb v katedrále zarazil i bývalého ředitele odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky Jindřicha Forejta. „To mě zarazilo, že se o ní v souvislosti se státním pohřbem začalo mluvit, je to jediný pojem, který v definici státního pohřbu není. Nemůžete předpokládat, že dotyčný bude katolík,“ řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.

Pohřeb se státními poctami

Kvůli pohřbu jednoho z nejznámějších českých zpěváků se ve středu odpoledne mimořádně sešla i vláda. Ta rozhodla, že Gott může být pohřben se státními poctami a že v den jeho pohřbu bude vyhlášen státní smutek.

„Pokud by to měl být den národního smutku a vlajky na půl žerdi, tak to si myslím, že je neadekvátní. Pokud by to bylo na nějakém významném kulturním místě a představitelé státu by tam dali věnec, tak samozřejmě proč ne,“ okomentoval změnu Halík serveru iROZHLAS.cz.

O dnu a místu rozhodne rodina zesnulého zpěváka. Původně měl tyto informace sdělit premiér Babiš ještě ve čtvrtek odpoledne, nakonec je ale veřejnosti oznámí Gottovi nejbližší.

Rozhodnutí vlády kritizoval na blogu na serveru Aktuálně.cz i psychiatr Radkin Honzák. Jde podle něj o „naprosto nechutnou a odpornou hysterickou kampaň“, za kterou může vláda i představitel katolické církve, „kterému jsou proti srsti papežovy požadavky na skromnost“.

„Nafouknutá pompa tyjátru, který chystají, je zahanbující vizitkou nás všech, kteří jsme dopustili, aby takováto parta tam seděla,“ pokračuje lékař v komentáři.

Karel Gott zemřel v úterý před půlnocí na leukémii. Bylo mu 80. let. Zdravotní problémy měl zpěvák už v roce 2015.