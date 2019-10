Gottova rodina zvolila pohřeb se státními poctami. Veřejnost se s ním může rozloučit 11. října na Žofíně

Karel Gott bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla se rodina. Uvedla to vdova Ivana Gottová v prohlášení na webových stránkách zpěváka. Veřejnost se s Gottem může rozloučit v pátek 11. října od 8.00 do 22.00 hodin do Paláce Žofín na Slovanském ostrově. V sobotu 12. proběhne zádušní mše, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka.

