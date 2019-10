ONLINE: Česko se loučí s Karlem Gottem. Památku zesnulého zpěváka mohou lidé uctít na Žofíně

Na pražském Žofíně mohou od pátečních 8.00 lidé uctít památku Karla Gotta. Organizátoři čekají, že se se s zpěvákem přijdou rozloučit desetitisíce lidí. Přístup ke smutečnímu místu bude umožněn výhradně od Janáčkova nábřeží. Poslední hold zpěvákovi mohou jeho příznivci vzdát i v Kinského zahradách, kde Praha zřídila další pietní místo. V sobotu se pak pro pozvané koná zádušní mše v katedrále svatého Víta. Praha 6:00 11. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pietní místo na Bertramce, kde Karel Gott bydlel | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

Cesta ke vstupu do paláce Žofín, kde bude možné se s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek mezi 8.00 a 22.00, bude vymezena ploty. V případě velkého zájmu bude pietní místo otevřené až do páteční půlnoci. Lidé se do ohrazeného prostoru dostanou jedině na jeho konci, tedy na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd.

Pro nejrychlejší přesun doporučuje Dopravní podnik využití „žluté linky B pražského metra“ s výstupem ve stanici Anděl a následně přesun tramvají číslo 9, 15 a 20 do zastávky Újezd. Provoz všech linek metra, především však linky B, bude v pátek mezi 7.00 a 24.00 hodinou posílen.

Odcházet ze žofínského Paláce, potažmo Slovanského ostrova, budou lidé druhou stranou, tedy směrem ke Galerii Mánes. Projdou přes ostrov a vycházet budou přes průchod v budově Mánesu, kolem tamní restaurace. Dostanou se tak na Masarykovo nábřeží, odkud budou moci odjet metrem z nedaleké stanice Karlovo náměstí.

Kvůli poslednímu rozloučení s Gottem je pro řidiče od čtvrteční do páteční půlnoci uzavřeno Masarykovo nábřeží, tedy úsek od Jiráskova mostu k Národnímu divadlu, uvedla ve středu pražská policie.

Zádušní mše

V sobotu v 11.00 hodin se uskuteční soukromé rozloučení s Gottem v chrámu svatého Víta, zádušní mši bude sloužit Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Ceremoniál a přístup do katedrály je pouze na zvláštní pozvánku.

Mši ale bude možné sledovat na velkoplošné obrazovce umístěné na třetím nádvoří Pražského hradu. Přístup na třetí nádvoří bude pro veřejnost zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na čtvrté nádvoří od 8.00 hodin, až do naplnění kapacity třetího nádvoří.

Karel Gott zemřel po boji s leukémií v úterý 1. října těsně před půlnocí. Bylo mu osmdesát let.