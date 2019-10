Rozloučení s Gottem: uzavřené Masarykovo nábřeží, tři posádky záchranářů navíc, omezený vstup na Hrad

Při pátečním veřejném rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem na pražském Žofíně posílí pražská záchranná služba své posádky. Na bezpečnost budou dohlížet desítky policistů dopravní a pořádkové služby. Přístup ke smutečnímu místu bude umožněn výhradně od Janáčkova nábřeží. Pro řidiče bude od čtvrteční do páteční půlnoci uzavřeno Masarykovo nábřeží, tedy úsek od Jiráskova mostu k Národnímu divadlu, uvedla ve středu pražská policie. Praha 15:23 9. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Gott | Zdroj: Profimedia

Po mostě Legií bude možné projíždět obousměrně, ale v zúžených pruzích, uvedla policie v tiskové zprávě.

Cesta ke vstupu do paláce Žofín, kde bude možné se s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek mezi 8.00 a 22.00, bude vymezena ploty. Lidé se do ohrazeného prostoru dostanou jedině na jeho konci, tedy na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd. Nejlépe se k místu dostanou metrem, když využijí linku B, vystoupí ve stanici Anděl a přestoupí na tramvaj číslo 9, 15 nebo 20, která je doveze do zastávky Újezd.

Pražská záchranná služba v pátek v souvislosti s rozloučením na Žofíně posílí provoz o tři záchranářské posádky. Na místě dále bude krizový manažer a vedoucí provozu výjezdových skupin, přímo v budově pak dva záchranáři, řekla ve středu mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

„Dále jsme oslovili i soukromé poskytovatele, kteří tam jsou připraveni pomoci,“ doplnila. Na zdravotní stav Gottových fanoušků bude dohlížet také 25 dobrovolníků Českého červeného kříže.

Velkoplošné obrazovky na Hradě

Pražští hasiči se podle jejich mluvčího Martina Kavky na rozloučení speciálně nepřipravují. „Předpokládáme, že to bude poklidná akce, nehrozí zde vznik požáru. V případě potřeby jsme z naší centrální stanice na Žofíně za tři minuty,“ řekl ve středu.

Odcházet ze žofínského Paláce, potažmo Slovanského ostrova, budou lidé druhou stranou, tedy směrem ke Galerii Mánes. Projdou přes ostrov a vycházet budou přes průchod v budově Mánesu, kolem tamní restaurace. Dostanou se tak na Masarykovo nábřeží, odkud budou moci odjet metrem z nedaleké stanice Karlovo náměstí.

Také v sobotu, kdy se v 11.00 uskuteční soukromé rozloučení s Karlem Gottem v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, čekají na řidiče dopravní omezení. Uzavřeno bude Hradčanské náměstí. Částečně bude omezen vstup veřejnosti na třetí nádvoří Pražského hradu, kde bude možné zádušní mši sledovat na velkoplošných obrazovkách.

„Každý návštěvník Hradu a smutečního rozloučení musí u vstupu počítat se standardními bezpečnostními prohlídkami. Po ukončení smutečního rozloučení a plánované mše bude opět umožněn občanům vstup do celých prostor Pražského hradu,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve věku 80 let. Léčil se s akutní leukémií.

Mapa uzavírek a přístupu na Žofín | Zdroj: Policie České republiky