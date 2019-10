Hrad se připravuje na rozloučení s Gottem. Zádušní mši bude přenášet velkoplošná obrazovka

Na třetím nádvoří Pražského hradu i na Hradčanském náměstí začaly přípravy na sobotní rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem. Na náměstí před Hradem je už připravena velkoplošná obrazovka, na níž bude veřejnost moci sledovat pietu v katedrále svatého Víta. Hrad bude kvůli obřadu v sobotu částečně uzavřen, pro turisty znovu otevře od 14.00. Praha 17:54 11. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květiny a věnce. Velký sál žofínského paláce zaplnily vzpomínky na legendárního zpěváka. | Foto: David Růžička | Zdroj: Česká rozhlas

V katedrále sv. Víta zádušní mše začne v 11.00, pozvány jsou stovky hostů. Veřejnost bude moci pietu sledovat přímo v areálu Hradu nebo na náměstí.

Na nádvoří bude pro návštěvníky vymezen prostor zhruba do poloviny, velkoplošná obrazovka bude umístěna v rohu nádvoří. Na Hradčanském náměstí je obrazovka umístěna naproti bráně Hradu.

Lidé, kteří budou chtít obřad sledovat, mohou do areálu vstupovat od 08.00 z Hradčanského náměstí, projdou běžnou bezpečnostní kontrolou. Královská zahrada zůstane po celý den otevřena standardně od 10.00 do 18.00 včetně výstavy k roku 1989. Vstup do zahrady ale bude do 14.00 možný jen severním vchodem u Letohrádku královny Anny.

Tisíce lidí se v pátek přišly s Gottem rozloučit na pražský Žofín. Od rána přicházejí lidé všeho věku, ve Velkém sále žofínského paláce zpěvákovi nechávají květiny a věnce. Pražský magistrát odhaduje, že pokud se intenzita návštěvnosti nezmenší, mohl by počet lidí, kteří na pietní akt přijdou, být do 22.00 kolem 25 000 až 30 000 lidí.