Květiny, svíčky, vzkazy. Lidé se dál chodí loučit s Karlem Gottem na Bertramku, kde bydlel

K vile na Bertramce ve čtvrtek v podstatě neustále přicházeli či auty přijížděli další lidé všech věkových kategorií a přinášeli nové svíčky či zapalovali ty, které zhasly. Obvykle dorazili jednotlivě, v párech, ale i ve větších skupinkách. Přišlo hodně seniorů a matek s dětmi.

I přes silný déšť přicházela odpoledne většina lidí k vile pěšky. Zapalovali svíčky, či rozsvěcovali ty, které zhasly. Atmosféra byla poklidná, mluvil málokdo. Někteří lidé plakali.

Na Karla Gotta vzpomínají také v divadle Semafor. Ve foyer mají od středy vystavenu jeho fotografii, u které jsou vypsána životní data a připomínka, že mezi lety 1963 až 1965 byl členem divadelního ansámblu.

Pietní místo zřídilo ve čtvrtek také vydavatelství Supraphon ve své prodejně na Jungmannově náměstí. Vyvěsili zde plakát, který nechali k této příležitosti vyrobit. Lidé už před výlohu začali nosit svíčky, řekl za vydavatelství Vladan Drvota.

Další pietní místo zřídila pražská konzervatoř, kde Gott studoval. Ve středu sem přicházelo mnoho lidí, včetně cizinců. Pietní místo je u hlavní budovy za Rudolfinem, v ulici Na Rejdišti. Lidé sem mohou nosit květiny a zapalovat svíčky, uvedl ředitel konzervatoře Petr Čech.

Vyjádřit úctu a soustrast mohou lidé také v kondolenční knize, kterou ve svém úřadu umístila Praha 5. Podle mluvčí radnice Jitky Drmolové tak zatím učinilo 18 lidí, úřad bude do pátku každý den otevřen až do 20.00.

Gottova ulice?

Mluvčí později večer sdělila, že Praha 5 našla konkrétní místa, která chce pojmenovat po Gottovi.

„Koaliční partneři se dnes shodli na konkrétních místech, která by mohla nést jméno nedávno zesnulého umělce Karla Gotta. Jako vyjádření pocty jeho celoživotnímu dílu bychom po něm chtěli pojmenovat vhodné a zejména důstojné místo v Praze 5. V této chvíli zvažujeme pojmenování nové ulice či náměstí v plánovaném projektu Smíchov City,“ uvedla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (za ODS).

Městská část Praha 5 podle ní nechce přejmenovat již existující ulici, a to zejména s ohledem na komplikace, které by to přineslo jejím občanům. Z tohoto důvodu koaliční partneři preferují možnost pojmenování nové ulice, případně náměstí v rezidenčním projektu Smíchov City.

Tyto kroky bude vedení Prahy 5 úzce komunikovat s Magistrátem hlavního města Prahy, dodala. Ve hře je také výstavba nového multifunkčního sálu, který Praze 5 stále chybí a mohl by nést umělcovo jméno. Vhodným místem by byl objekt v parku Sacré Coeur, na který již má Praha 5 zpracovanou objemovou studii, dodala.

„Praha oceňuje Mistrův mimořádný přínos kultuře. Pověřím místopisnou komisi k vytipování důstojného místa na území hlavního města, které bude do budoucna vzpomínat jeho jméno,“ řekl ji ve středu iDNES.cz primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Mnohanásobný Zlatý slavík zemřel doma na Bertramce v kruhu svých nejbližších. Bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla ve čtvrtek rodina. Veřejnost se s Gottem může rozloučit v pátek 11. října od 8.00 do 22.00 hodin do Paláce Žofín na Slovanském ostrově. V sobotu 12. proběhne zádušní mše, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka.

Květiny, svíčky, vzkazy. Lidé se dál chodí loučit s Karlem Gottem na Bertramku, kde bydlel | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK