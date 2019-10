Zeman: Gottovi dám Řád bílého lva, ocením i Klause. Proti státním poctám pro Chramostovou nic nemám

Prezident Miloš Zeman udělí příští rok Karlu Gottovi in memoriam Řád bílého lva. Oznámil to v neděli na Frekvenci 1. Státní vyznamenání pak letos u příležitosti státního svátku 28. října udělí také svému předchůdci ve funkci Václavu Klausovi. Zeman zároveň komentoval pohřeb se státními poctami pro Vlastu Chramostovou. Aktualizujeme Praha 18:09 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nemám nic proti pohřbu Vlasty Chramostové se státními poctami,“ prohlásil prezident. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Chci Karlu Gottovi udělit Řád bílého lva první třídy, což je nejvyšší řád České republiky,“ oznámil prezident Miloš Zeman v neděli v rozhovoru pro Frekvenci 1. Gott v roce 2009 získal od Zemanova předchůdce Václava Klause medaili Za zásluhy I.

Prezident mu toto vyznamenání chce udělit až příští rok. „Rodina stále ještě zažívá bolest nad ztrátou Karla Gotta, a kdyby byla vystavena krátce po pohřbu ceremonii ve Vladislavském sále, nebylo by to dobře,“ vysvětlil Zeman.

Zeman informaci o vyznamenání pro Klause zmínil v odpovědi na dotaz posluchačky, zda se nechystá napravit situaci, že první český prezident Václav Havel je nositelem Řádu T. G. Masaryka a Řádu bílého lva první třídy, ale Klaus oceněn nebyl. „Posluchačka je přímo věštkyně. Neměl bych to uvádět, ale stane se tak 28. října,“ řekl Zeman.

Jaké vyznamenání tedy Klaus dostanení, není zcela jasné. Prezident k tomu žádné podrobnosti neuvedl. A Zemanovo vyjádření nechtěl upřesnit ani jeho mluvčí, který na dotaz serveru iROZHLAS.cz pouze odkázal na záznam Frekvence 1. Jména dalších osobností pak Zeman odmítl prozradit, posluchači se podle něj mají nechat překvapit.

Osmasedmdesátiletý Klaus se po listopadu 1989 po více než 23 let pohyboval ve vrcholných politických funkcích. Stál u zrodu Občanské demokratické strany a 11 let byl jejím předsedou. Byl ministrem financí, více než pět let předsedou vlády, čtyři roky předsedou Sněmovny a deset let prezidentem republiky.

Klaus spolu se současným prezidentem a bývalým předsedou ČSSD Zemanem a exprezidentem Václavem Havlem tvořil trojici, která především v druhé polovině 90. let dominovala české politice. Téměř po celou dobu své politické kariéry měl mezi obyvateli Česka silnou skupinu příznivců, zvláště od konce 90. let i mnoho odpůrců.

Státní pocty pro Chramostovou

Prezident také komentoval pohřeb se státními poctami pro Vlastu Chramostovou, jak v neděli navrhl předseda Ústavního soudu a signatář Charty 77 Pavel Rychetský. „Nemám nic proti pohřbu Vlasty Chramostové se státními poctami,“ prohlásil prezident.

Zároveň ale Rychetského za jeho slova kritizoval s tím, že kompetentní k takovému rozhodnutí je ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. „Pavel Rychetský se plete do politiky, aniž by k tomu byl kompetentní. A zanedbává práci v Ústavním soudu. Doporučuji panu Rychetskému, aby se nepletl do politiky a věnoval se Ústavnímu soudu,“ uvedl Zeman.

Zeman také řekl, že pokud bude pozván, tak se zúčastní posledního rozloučení s Karlem Gottem. A pokud by rodina chtěla, na pietě by i přednesl krátký proslov. „Promluvil bych, ale byl bych velmi stručný, protože politici by se při těchto příležitostech neměli předvádět. Nejlepší by bylo, kdyby jediný proslov přednesl kardinál Dominik Duka,“ dodal.