‚Mám pocit, když to teď bilancuji, že jsem žil několik životů.‘ Výběr Gottových výroků z posledních let

„... bez přízně publika by to nešlo. Vlastně všechno, čemu se věnuji, dělám pro své posluchače a diváky. Kdybych z jejich strany doslova fyzicky necítil - a to už vlastně déle než 55 let - příznivou odezvu, nemohl bych svou práci už dávno dělat. Nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že bych mohl zpívat do svého současného věku. A to ještě nekončím.“