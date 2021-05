Havlíček: Jsme v pandemické válce, návrat Vojtěcha na resort zdravotnictví je nejlepším možným řešením

Novým ministrem zdravotnictví za ANO je od středy opět Adam Vojtěch. Do vedení resortu se vrátil po devíti měsících, a to poté, co se ve funkci vystřídali tři další ministři. Nesnižují časté personální výměny na klíčovém postu důvěryhodnost celé vlády? „Jsme v pandemické válce a tlak na jednotlivé ministry je obrovský. Premiér udělal tuto změnu, aby dostál svým slovům, že se všem měří stejným metrem,“ tvrdí vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Interview Plus Praha 12:34 27. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Premiér je tím typem člověka, který když je s někým spokojen, tak mu dává stále větší dvorek. Pokud má výsledky a je výkonný, tak se mu pod Andrejem Babišem (ANO) pracuje dobře. Pokud není výkonný, nebo má problém, tak dvorek zmenšuje a jedná rázně,“ přibližuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus Havlíček, který současně vede ministerstva dopravy i průmyslu a obchodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové

Vojtěchův předchůdce Petr Arenberger své odstoupení odůvodnil tlakem na svou rodinu. V posledních týdnech byl terčem kritiky kvůli svému majetkovému přiznání. Po nástupu do funkce odevzdal nové, ve kterém uvedl mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech.

„Některé věci si nepohlídal. Nesvědčí to o tom, že by se dopustil něčeho trestného. Troufám si tvrdit, že je v tomto spíš nepraktický člověk. Ale to ho samozřejmě neomlouvá,“ říká na Arenbergerovu adresu Havlíček.

Návrat Adama Vojtěcha Havlíček označuje za nejlepší možné řešení, protože resort zná a dokáže se na ministerstvu rychle zorientovat.

Země navíc podle něj pod jeho vedením zvládla první vlnu epidemie, na podzim se pak situace začala zhoršovat prakticky ve všech zemích.

Rozhodovali jsme správně

Podle aktuálních statistik nepřečkaly dlouhou uzávěru ekonomiky 2000 firem a 10 tisíc živnostníků.

Havlíček poukazuje na výzkum Oxfordské univerzity, podle něhož bylo Česko v průměru Evropské unie, pokud jde o tvrdost restriktivních opatření. Na přímou i nepřímou podporu podnikání jde přibližně miliarda korun denně, což nás podle vicepremiéra řadí do první třetiny evropských zemí.

Praha 1 nenašla Arenbergerovy nemovitosti kvůli chybě v rodném čísle. Je i ve smlouvě o převodu bytu Číst článek

Ministr obhajuje i rozhodnutí neuzavřít velké průmyslové podniky, jak v březnu navrhovali někteří experti, kteří se později stali členy Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

„Rozhodli jsme se, že neuzavřeme průmysl a podniky, ale naopak je učiníme součástí řešení. Zavedl se plošný systém testování a ukázalo se, že to je správná cesta. Nejenže čísla od té doby klesala a neprokázalo se, že by průmysl byl hlavním zdrojem, ale hlavně to byl důležitý psychologický akt, protože každý zaměstnanec, podnik a podnikatel se stal součástí řešení,“ zdůrazňuje.

Navzdory všem černým scénářům se prý také meziročně zvýšil počet živnostníků o celkem 20 tisíc. „Jedním z důvodů může být to, že někteří přešli na takzvaný švarc systém. Tohle zatím nemáme zmapováno. Ale v každém případě se nepotvrdilo, že by pandemie měla fatální dopad na počty živnostníků,“ uzavírá s odkazem na údaje České správy sociálního zabezpečení.

Hrozí, že Česko přijde o miliardy z Evropské unie kvůli nevyhovujícímu Národnímu plánu obnovy? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.