Všechny požadavky Evropské komise dodržíme, reaguje Schillerová na hrozbu pozastavení dotací

Minulý týden dorazil do Česka varovný dopis z Bruselu. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, evropští úředníci upozorňují před nedostatečnou kontrolou střetu zájmů u žadatelů o dotace. A chtějí nápravu. „Bude dodrženo všechno, co Evropská komise požaduje. Vůbec nepředpokládám, že by to nebylo dodrženo,“ slibuje ministryně financí Alena Schillerová. Vicepremiér Karel Havlíček (oba za ANO) dodal, že dokument „bere velmi vážně“. Reakce Praha 14:39 30. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požadavek Evropské komise je podle vládních politiků míněn obecně. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nepředpokládáme, že bychom to nedodrželi, tím pádem nepředpokládáme pozastavení plateb,“ vysvětlila Schillerová.

Evropská komise v dopise požaduje, aby se v Česku zavedla další opatření. A varuje, že pokud se nic nezmění, pozastaví vyplácení dotací.

Z Bruselu přišel varovný dopis: Kontrolujte střet zájmů a svěřenské fondy, jinak pozastavíme dotace Číst článek

„Bereme to velmi vážně. Evropská komise chce, abychom vytvořili systém monitoringu, hodnocení a vyhodnocování potencionálních střetů zájmů jakékoli firmy. Budeme se tím řídit. Přesně to, co chce, tak tak metodiku nastavíme,“ popsal ministr průmyslu a obchodu a dopravy za ANO Karel Havlíček.

Dodal, že se nejedná pouze o skupinu Agrofert. Havlíček rovněž připomenul, že jeho resort holdingu ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) nevyplácí dotace od roku 2017, a to kvůli auditu ke střetu zájmů.

Jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz, jedinou výjimkou je dotace pro firmu Fatra, která byla holdingové firmě vyplacena navzdory preventivní stopce. Brusel ale částku odmítl proplatit.

Oba ministři zároveň během pondělní tiskové konference několikrát zdůraznili, že se varování týká všech firem. Požadavek Evropské komise je podle vládních politiků míněn obecně a kde by střet zájmů hrozil, chystaná metodika podle Havlíčka neumožní vyplacení dotací.

Resort ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO), který eurofondy v Česku koordinuje, k dopisu Evropské komise uveřejnil v pondělí stanovisko na svém webu. „Varování a doporučení“ Bruselu bere podle svých slov velmi vážně.

„Proto ministerstvo pro místní rozvoj (…) svolá v nejbližším možném termínu jednání se všemi řídícími orgány a se zástupci ministerstva financí, kde bude diskutován další postup ze strany České republiky, včetně časového rámce, kdy bude možné na požadavky Evropské komise reagovat,“ píše se v něm.

‚Varování‘ z Bruselu

Dopis Evropské komise s označením „Varování“ dorazil tuzemským úřadům minulý čtvrtek. Česko podle šestistránkového dokumentu nedostatečně kontroluje střet zájmů a poskytování dotací firmám ve svěřenských fondech. Brusel proto požaduje zavedení dalších opatření.

Upozornění na možné přerušení platební lhůty ve varovném dopise Evropské komise | Zdroj: iROZHLAS.cz

A pokud se tak nestane? Varuje, že může přerušit tok peněz z evropských fondů.

„České úřady žádáme, aby podaly zprávu o provádění preventivních a nápravných opatření ke zlepšení fungování řídicího a kontrolního systému,“ píše se v dopise, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. Adresován byl představitelům ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj.

Varování přitom přichází několik měsíců poté, co Evropská komise definitivně uzavřela auditní šetření ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Ačkoli Brusel došel k závěru, že předseda vlády nadále přes svěřenské fondy ovládá holding Agrofert, vládní politici Babišův střet zájmů stále odmítají. Nadále tak probíhá kvůli prověrce navazující korespondence s auditory.

Na základě unijního auditu

Aktuální dopis je však mimořádný a do této série výměny informací nepatří. Přesto vznikl právě kvůli závěrům unijního auditu, na které se také hned v úvodu odvolává.

Risk s dotací pro Fatru nevyšel. Brusel navíc kvůli střetu zájmů hrozí stopkou pro další platby Číst článek

„Dovolujeme si vás informovat, že závěry toho auditu jasně ukázaly na možnost významných nedostatků ve fungování řídicího a kontrolního systému programů EFRR, FS a ESF (Evropské strukturální a investiční fondy, pozn. red.) v České republice,“ stojí na začátku psaní.

Sám Andrej Babiš dlouhodobě střet zájmů popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze,“ reagoval pro iROZHLAS.cz v SMS na začátku prosince minulého roku.

Pochybení odmítá i holding Agrofert. „Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny českými úřady a také průběžně kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl opakovaně na dotazy týkající se střetu zájmů mluvčí holdingu Karel Hanzelka.