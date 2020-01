Stát ukončí všechny zakázky k dálničním známkám, řekl ministr Havlíček

Nový ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) v neděli řekl, že ukončí všechny zakázky k dálničním známkám. Vedle zakázky na IT systém tak skončí i tendr na distribuci vinět za cca 477 mil. Kč. Premiér Andrej Babiš (ANO) zároveń uvedl, že by mohl využít systém vyvíjený na víkendovém hackathonu, kde vývojáři dobrovolně pracují na IT systému, který by měl zvládat to, co stát požaduje.

