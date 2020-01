Havlíček stojí v čele dvou ministerstev. Rekordmanem je zatím bývalý prezident Klaus

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) se v pátek ráno ujal i resortu dopravy. Dvě ministerstva má řídit až do sněmovních voleb v příštím roce. Situace, kdy jeden politik stojí v čele dvou ministerstev, není v historii České republiky ojedinělá. Doteď to ale bylo vždy jen dočasně. Praha 8:18 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) bude řídit dva resorty zároveň (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vicepremiér a současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se ujal funkce ministra dopravy, v pátek ráno krátce před osmou hodinou ho do úřadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Havlíček nahradil Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého Babiš v pondělí odvolal kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám. Havlíček povede resorty dopravy a průmyslu současně, podle Babiše až do konce volebního období.

Kremlík by na ministerstvu ovšem měl zůstat, premiér ve čtvrtek MF Dnes řekl, že se stane náměstkem ministra.

Havlíček nebude prvním, kdo povede dvě ministerstva najednou.

120 dní

„Je to jednoznačně ztráta důvěry v paní ministryni obrany. Má důvěra nepoklesla k nule, poklesla do záporných hodnot,“ komentoval někdejší premiér Petr Nečas (ODS) v prosinci 2012 odvolání Karolíny Peake z postu ministryně obrany.

Členkou vlády byla historicky nejkratší dobu, pouze osm dní. Nečekaně odvolala prvního náměstka, šéfa sekce vyzbrojování i šéfa kabinetu ministryně. „Paní ministryně obrany ještě ve středu konstatovala, že se žádné personální zemětřesení nechystá. Skutečností bylo, že se chystalo. Zcela zjevně již v tu chvíli,“ uvedl Nečas.

Než Nečas našel nástupce, řídil on sám obranu 88 dní. Rekordmanem je v tomto směru bývalý prezident Václav Klaus. Coby občanskodemokratický premiér řídil v roce 1996 120 dní ministerstvo pro hospodářskou soutěž. To pak zaniklo a agendu převzal úřad se stejným zaměřením. Sociální demokrat Vladimír Špidla zase jako předseda vlády vedl hned dvakrát ministerstvo spravedlnosti.

Řízení ministerstva se nevyhnul ani další premiér z ČSSD Bohuslav Sobotka. „Je na místě, aby co nejdříve v čele ministerstva průmyslu a obchodu již byl jmenovaný mistr,“ uvedl tehdy Sobotka.

‚Přechodné opatření‘

I případů, kdy premiér pověřil ministra řízením ještě dalšího resortu, je v dějinách České republiky hned několik. Vládnutí současného kabinetu začalo sporem o post ministra zahraničí.

„Za mě je akceptovatelné, že pokud by pan prezident odmítl nominovat Miroslava Pocheho, tak že by po nějakou dobu byl řízením ministerstva zahraničí pověřen předseda té koaliční strany, která má toto ministerstvo v gesci, a to znamená sociální demokracie a to znamená moje osoba,“ komentoval situaci v červnu 2018 současný ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

Dočasně byli vedením dalšího resortu pověřeni mimo jiné i dva ministři práce a sociálních věcí. Zdeněk Škromach si přibral zdravotnictví, Michaela Marksová-Tominová školství. Ministerstvo školství dočasně vedl i šéf resortu životního prostředí Martin Bursík.

„Já bych si měl v pondělí oficiálně vyzvednout pověřovací listinu. Všichni víme, že je to přechodné opatření, které má zajistit to, aby na ministerstvu byl člověk, který má statut ministra. Může rozhodovat řadu věcí, kterou nemůže rozhodnout první náměstkyně Bartoňová,“ konstatoval tehdy Bursík.

Premiér Babiš chce, aby Havlíček řídil ministerstvo průmyslu i dopravy do konce funkčního období vlády, tedy téměř dva roky až do podzimu 2021. Jeho rozhodnutí kritizují nejen opoziční politici, ale i komunisté, kteří vládu podporují.