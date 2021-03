Havlíček po schůzce s šéfem BIS a opozicí: O účasti Ruska v tendru na Dukovany rozhodne vláda

Spor o přizvání či nepřizvání ruského Rosatomu do tendru na stavbu nového bloku Dukovan trvá i po středeční schůzce ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) s šéfem BIS Michalem Koudelkou a zástupci opozice. Havlíček prohlásil, že o finálním počtu uchazečů rozhodne vládní koalice hnutí ANO a ČSSD – ani v ní ovšem nepanuje shoda. Praha 21:58 10. 3. 2021 (Aktualizováno: 22:31 10. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kromě Havlíčka a Koudelky se narychlo svolené schůzky ve sněmovně účastnili zástupci Pirátů, hnutí STAN, KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Hlavním tématem byly bezpečnostní aspekty dukovanského tendru.

Šéf BIS zopakoval stanovisko bezpečnostní komunity – tedy, že by stát zájemce z rizikových zemí do tendru vůbec neměl připouštět. Totéž požaduje i pět opozičních stran. Havlíček jim ale vyřazení Ruska nechtěl slíbit.

O věci podle něho rozhodne vláda. „Domluvíme se nejprve na koaliční úrovni, potom na vládní úrovni a potom k tomu zaujmeme nějaké stanovisko,“ uvedl Havlíček Radiožurnálu.

Ustoupil tak ze svého původního názoru, že by k vypsání tendru mohl stačit jen souhlas jeho resortu.

Ani ve vládě přitom na účasti Ruska není shoda. Ministři za ČSSD, nejhlasitěji pak šéf diplomacie Tomáš Petříček, přizvání Rosatomu odmítají a trvají na tom, aby se tendr řídil zmíněnými požadavky bezpečnostní komunity.

To ale dosud Havlíček odmítal. Premiér Andrej Babiš z ANO se pak k záležitosti v poslední době nevyjadřuje a rozhovor na toto téma odmítá.

Kdy zakázka začne?

Kdy bude tendr spuštěn, zatím není jasné – podle Havlíčka to ale minimálně v příštích třech týdnech nebude.

„Do konce března se to nedá zvládnout. Teď se to vylaďuje, je to obrovský dokument, je tam celá řada věcí, které se dolaďují. Je otázka dnů, než se to dotáhne, my si to potom celé ještě jednou prostudujeme a zasedne koalice,“ řekl Havlíček.

Podle šéfa Pirátské strany Ivana Bartoše středeční jednání řešení nepřineslo. „Pan Koudelka zopakoval, že případný tendr s účastí Číny či Ruska by byl bezpečnostní hrozbou. Stanovisko bezpečnostní komunity se nezměnilo. Vláda toto buď relativizuje, nebo ignoruje. Ta otázka se tedy bohužel nevyřešila, vládní karavana kráčí dál,“ uvedl Bartoš.

Kromě ruského Rosatomu projevily předběžně o účast v tendru předběžně zájem taky francouzská Electricité de France (EDF), jihokorejská Korea Hydro & Nuclear Poweror, severoamerický Westinghouse a čínská China General Nuclear Power Group (CGN). Havlíček už v lednu uvedl, že čínskou společnost zřejmě vláda, respektive investor ČEZ do tendru nepřizve.