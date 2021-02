Většinu žádostí o ošetřovné vyřešíme do tří týdnů, ujišťuje Havlíček. V přípravě je nový plošný program

Výplaty ošetřovného se živnostníci, kteří museli kvůli uzavření škol zůstat s dětmi doma, někdy dočkají až po měsících. Radiožurnálu to potvrdila Hospodářská komora i Podnikatelské odbory, podobné zkušenosti nám popsali i přímo některé OSVČ. Podle ministerstva průmyslu k takovém zdržení nedochází. „Za říjen bylo vyplaceno 95 procent žádosti bezproblémově. Zbývajících pět procent doplňuje,“ řekl Radiožurnálu šéf resortu Karel Havlíček (za ANO). Praha 10:57 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chystá představení nového plošného podpůrného programu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čím si rozpor vysvětlujete - podle vaší mluvčí peníze přijdou za dva až tři týdny po podání žádosti, podle podnikatelských svazů to trvá i čtvrt roku. Jak to tedy je?

Nejlepší je bavit se nad čísly. V obrovském množství žádostí o ošetřovné v řádu desítek tisíc, v ostatních programech pak v řádu statisíc měsíčně, tam budou stovky a tisíce těch, kteří to nevyplnili správně a museli něco doplnit. Například za říjen bylo vyplaceno 95 procent žádosti bezproblémově. Zbývajících pět procent, což je asi 1000 žádostí, se postupně doplňuje a tam je ten ping pong mezi podnikatele a úřadem. Vždy je tam něco, co tam uvízne. Pokud se to podává přes datovou schránku a žádost je v pořádku, je to většinou do dvou týdnů vyřízeno. Pokud se žádost podá papírově, tam to může trvat o týden déle.

Podle informací od vaší mluvčí dosud dostalo ošetřovné pro OSVČ za listopad zhruba polovina žadatelů. Máme 4. února - není to přece jen trochu dlouhá doba?

Není to polovina - 22 000 žádostí přišlo, 18 000 jich je schváleno a odpraveno, 4200 jich je v procesu schvalování a vráceno je 940. Pro listopad se žádosti začaly sbírat 19. prosince, protože jsme čekali, až bude legislativně schválena možnost kombinování ošetřovného a kompenzačního bonusu. Nestihli jsme podnikatele připravit kvůli několika dnů, protože by neměli obě podpory naráz. Museli jsme čekat na vyplácení do 11. ledna, protože je uzavřená pokladna kvůli roční uzávěrce státního rozpočtu. Žádosti pro listopad tak chodily až do 22. ledna, ukončili jsme je teprve před 12 dny. Přesto jich je 18 000 z 22 000 vyřízeno. Vždy musíme brát v potaz, že měsíc se uzavírá řádově o měsíc později.

Zároveň ještě živnostníci nemůžou žádat o ošetřovné za prosinec, výzvu vaše ministerstvo teprve vypíše. Proč je potřeba na každý měsíc spouštět nové kolo podpory, nemohl by tento program běžet, dokud je potřeba?

To bohužel nejde. Ministerstvo průmyslu nemá jinou možnost, než to dělat dotačně. Podnikatelé jsou ale zvyklí a formulář je jednoduchý. Nevidím v tom problém. Jde o to si pohlídat v průběhu měsíce výzvu. Je to nárokové, takže podnikatelé nemusí mít obavu, že by o něco přišli. Prosím ale, aby využívali datovou schránku. Pak to pro něj půjde rychleji.

Přes váš resort jde většina podpůrných programů - máte vůbec dostatek lidí na to, aby zvládali vše vyřizovat včas?

Je to náročné. Museli jsme zajistit 250 lidí, které jsme si vypůjčili ze státních agentur a jiných resortů. Tito lidé nám vyřizují sedm dní v týdnu šest typů podpor. Pomáháme i ministerstvu kultury, přetáhli jsme na sebe podnikatele ze sportu, děláme skiareály, připravujeme program Uzavřené provozovny, kde už máme 14 000 žádostí. Podnikatele to nemusí zajímat, ale pokud by to ministerstvo průmyslu neudělalo, byl by to problém. Nejsme typickým úřadem, jsme resortní ministerstvo. Udělali jsme to ale relativně rychle, a pokud někdo čeká, omlouváme se.

Nový program

Není těch programů - a to nejen těch, které jdou přes ministerstvo průmyslu - už trochu moc? Hodně podnikatelů si stěžuje, že se v nich nevyzná, navíc některé podpory se navzájem vylučují. Nebylo by na místě nějaké zjednodušení, sloučení podpor?

Bylo by to ideální, ale, bohužel, je to nedělatelné. A pokud to uděláme, tak bude celá řada segmentů, které se budou cítit dotčené. Jiný typ podnikání je v kultuře, jiný ve sportu nebo v průmyslu. Máme asi deset programů a v nich se snažíme reflektovat specifičnost oboru. Podnikatelé to velmi dobře vědí, programy jsme vytvářeli s profesními svazy a komorami. Máme pak plošné programy, a ty jednou paralelně. Teď připravujeme další plošný program, který by částečně mohl nahradit některé specializované programy. Chceme ho do týdne představit. Bude založen na nákladové podpoře určitého penza nákladů, které podnikatel měl.

Když se přesuneme k programu COVID-Gastro Uzavřené provozovny, jaký je zájem a kolika podnikatelům jste už vyplatili peníze?

Zájem je velký. Máme po dvou týdnech 14 000 žádostí, 2,1 miliardy už se schválilo, Evropskou komisí a od tohoto týdne se už peníze proplácí. Denně proplácíme stamiliony korun. Budeme tak chystat další výzvu, která bude stejného charakteru, ale zvýšíme limit. Každý, kdo měl od října zavřenou provozovnu, tak dostane za každý den za zaměstnance 400 korun. Peníze nejdou zaměstnancům, které dostávají již kompenzace mezd, ale majitelům.