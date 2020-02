Dálniční mýto? Elektronická stopa bude, ale sledování celé posádky je fantasmagorie, tvrdí Havlíček

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za hnutí ANO) je od ledna také ministrem dopravy. Jak chce oba resorty zvládnout a jaké jsou jeho priority? „Když se mě někdo zeptá, kolik pracuji hodin, tak mu řeknu pravdu," říká Havlíček v rozhovoru, který byl natočený v pondělí ještě před vypuknutím korupční aféry Vladimíra Kremlíka. INTERVIEW PLUS Praha 18:45 4. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Karel Havlíček | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Na ministerstvu průmyslu a obchodu je to nastavení energetického mixu. Na ministerstvu dopravy je to letos 75 kilometrů v rámci dálniční a silniční sítě, 50 kilometrů železnic. Nezapomeňme také, že v příštím roce chceme mít komplet hotovou dálnici D1. Je to obrovská výzva, beru ji zcela na sebe,“ řekl v Interview Plus.

Připouští, že řízení dvou ministerstev je náročné, na náročný režim je ale prý zvyklý. „Když se mě někdo zeptá, kolik pracuji hodin, tak mu řeknu pravdu. A pak se ze mě mediálně dělá zvláštní bytost, která nedělá nic jiného, než že pracuje,“ dodává.

Havlíček chce posílit pravomoci náměstků a organizačního systému, zejména pak na ministerstvu dopravy. Se svým předchůdcem Vladimírem Kremlíkem (za hnutí ANO) zatím spolupracuje na předání agendy.

„Je to pracovitý člověk, který pro ten úřad něco udělal. Měl i určité výsledky, jakkoli mu nevyšla zakázka na dálniční známky. Ani ne tak pokud jde o vlastní zakázku, spíše kontrolní mechanismy. Je to slušný člověk, jeho další angažmá ale není potvrzeno, ani o něm nejednáme,“ vysvětluje Havlíček. Odmítá ale, že by z Kremlíka udělal svého náměstka.

Sledování na dálnicích?

V reakci na předraženou zakázku na nový systém elektronických dálničních známek vývojáři uspořádali hackathon a vytvořili e-shop zadarmo. „Takto se pochopitelně nedají tvořit zakázky tohoto charakteru, ale v každém případě by se to dalo pořídit levněji. Je to pro nás inspirace, že stát by měl fungovat trošku více kupecky,“ podotýká.

Připomíná také, že e-shop je jen částí celého systému a veškeré příslušenství se musí vysoutěžit – včetně provozovatele.

„Pravda je, že bezpečnostní složky měly zájem, aby jejich vozy byly chráněny. Musí mít jistotu, že se to nikde neprovalí. Nic dalšího za tím nebylo.“ vicepremiér Karel Havlíček

Týdeník Respekt přišel s informací, že systém měl státu umožnit sledovat, kde které auto projelo. „Vznikají kolem toho různé fantasmagorie a spiklenecké teorie. Pochopitelně když ten systém bude sledovat značky a vyhodnocovat, jestli je zaplacená dálniční známka, tak tam je elektronická stopa,“ zdůrazňuje Havlíček.

„Všechny ostatní nadstavby ve smyslu, že se bude sledovat celá posádka, jestli tam pojede pán s paní nebo milenec s milenkou, a že se to bude někde archivovat, to jsou fantasmagorie,“ dodává.

Čtvrtý operátor není nutný

Havlíček také obhajoval odvolání šéfa Českého telekomunikačního úřadu Jaromíra Nováka a odložení aukce kmitočtů. Ta by podle odborníků měla do Česka přilákat čtvrtého operátora a zvýšit tak konkurenci na trhu mobilních služeb.

„V posledním půlroce jsme dostávali odborné i bezpečnostní informace, že aukce je vypsána pro jednoho hráče,“ vysvětluje Havlíček. Příprava podle něj byla do jisté míry netransparentní a došlo při ní k několika diskutabilním krokům.

Bývalý člen Rady telekomunikačního úřadu Ondřej Malý ovšem v Interview Plus odmítl, že by aukce byla šitá na míru jednomu uchazeči. „Aukce byla připravovaná několik let, prošla několika veřejnými konzultacemi. Úřad připomínky zveřejnil na svém webu a transparentně se s nimi vypořádal,“ uvedl.

„Ondřej Malý je placen společností Nordic Telecom, která jako jediná měla zájem,“ namítá Havlíček. „Není na tom nic trestného. Věc druhá je, jestli to už z pohledu Českého telekomunikačního úřadu, který s ním živě komunikoval, nebylo za hranou,“ podotýká.

Podle Havlíčka není nutné, aby do Česka přišel čtvrtý velký operátor, ale mohlo by se jít takzvanou slovenskou cestou: „Čtvrtým hráčem se stala menší společnost, která získala národní roaming na nižší frekvence. Během krátké doby získala 600 tisíc klientů – to by u nás bylo 1,2 milionu.“

Celý rozhovor si můžete poslechnout v přiloženém audiu.