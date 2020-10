‚Nová pomoc by měla být rychlá a jednoduchá.‘ Havlíček chystá balíčky pro gastronomii a dopravce

Přišlo to rychle a pro majitele velmi překvapivě. Od středy musí zavřít všechny restaurace, bary a kluby. Vydávat mohou jídlo pouze sebou, ale nejvýš do osmi večer. Gastronomie přitom tvrdě pocítila dopady pandemie už na jaře a zástupci odvětví volají po okamžité pomoci. Jestli a kdy se jí dočkají, na to Radiožurnálu odpovídal ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Praha 10:53 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministry průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čeká vás jednání se zástupci restaurací a hotelů. Co jim nabídnete a kolik na to máte peněz?

S nimi jednáme už od pátku, včera (v pondělí, pozn. red.) jsme opět pokračovali. Ještě po vládě jsem se spojil jak s panem Stárkem, šéfem Asociace hotelů a restaurací, tak s panem Kastnerem z platformy Moje Restaurace z AMSP (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR). A budeme pokračovat. V tuto chvíli jednáme o okamžité pomoci, tak aby to bylo administrativně jednoduché a aby to podniky okamžitě pocítili časově. Měla by se týkat kompenzace nákladů na mzdy, kompenzace nákladů na nájem a chceme řešit i určité procento z ušlých tržeb.

Mluvíte o tom, aby bylo jednoduché a aby to bylo rychlé. Můžete už teď říct, jaké základní podmínky by měli provozovatelé, kteří musí uzavřít svoje podniky, dodržet?

Co se týká toho, co by měli splnit, tak v zásadě nebudeme požadovat nic mimořádného. Tedy nebude se to týkat výkonnosti firem atd. Pochopitelně musí pracovat v oboru, což se dá prokázat. První dvě oblasti kompenzace nájemného, případně nákladů na mzdy, už máme do určité míry vyzkoušené. Jsou to stávající programy, které potřebujeme akorát posadit přesně na tento segment. Například kompenzace nájemného skončila pro všechny ostatní sektory a program budeme muset oživit. Budeme hledat se zástupci nejrychlejší možnou cestu. Takovou, aby to pokud možno nebylo na následující měsíce, pak teprve prokázat a následně vyplácet, ale aby to šlo za měsíce minulé i jakkoliv bylo otevřeno. Musíme najít nějaký dobrý mechanismus.

Dobře. Jsem provozovatel restaurace a od zítřka musím zavřít. Jedou mi další náklady, kdy se dočkám nějaké finanční pomoci.

Bude také hodně záležet na tom, jak rychle nám to pošlou. Chtěli bychom v každém případě vyhlásit programy v tomto týdnu. Dovedeme si představit, že v příštím týdnu by už mohly chodit první žádosti. A pak to není otázka nedostatku peněz, ty máme, ale pak je to otázka rychlé administrace. Troufám si tvrdit, že je to v řádu jednotek dní. Ale buďme objektivní, může to být i týden, dva týdny. Ale pomoc by měla být velmi rychlá.

Sedačkovné a kultura

Hospodářská komora by také chtěla podporu pro kulturu, sportoviště, a pořadatele akcí. Dočkají se jí?

Ano. Program kultura jsme včera dokončili. Dneska v 9.15 (v úterý, pozn. red.) máme poslední setkání se zástupci kulturní obce, asociacemi, svazy a všemi aktéry. Chceme to uzavřít, a ve středu definitivně sepsat. Co se týká sportu, rovněž je to připraveno. Ve středu nebo v tomto týdnu bychom chtěli na definitivní schválení vlády. Současně jsem jednal se svými kolegy z ministerstva dopravy a máme už hotový program Sedačkovné, což jsou zájezdové autobusy, které stály několik měsíců, a ještě budou stát, vozí děti, školy, samozřejmě turisty. V tuto chvíli máme připravený pro ně pěkný program a ten by mohl být rovněž do konce tohoto týdne.

Na jaře poměrně zafungovalo odpuštění záloh sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ. Budete se jej snažit prosadit i teď?

Sociální a zdravotní se dá udělat bohužel jenom plošně. To znamená, že nemůžeme vybrat segment, který je postižený, jako jsou restaurace nebo cestovní ruch, a napasovat to na ně, jakkoliv by se nám to líbilo. Je to zákonná věc, a to by nám u ústavního soudu neprošlo. Je otázka, jestli odpouštět sociální pojištění celému segmentu, myslím tím všem firmám, když existuje velké množství firem, které fungují výborně. To nepůjde.

A jste pro nebo proti?

Nemůžeme dát všem slevu na sociálním.

Takže to nepůjde.

To by byla škoda. Budeme pak dávat peníze těm, kteří fungují dobře a nebudeme mít peníze pro ty, kteří fungují špatně. Musíme najít program takový, který bude na ně napasován. A nedávat peníze někomu, kdo dobře funguje. To by nedávalo smysl.

O některé programy jako třeba COVID nájemné nebo Kultura byl výrazně menší zájem, než jste očekávali. Máte vysvětlení proč?

V žádném případě ne v programu COVID nájemné. Program COVID nájemné jsme odhadli, prosím pěkně, na čtyři, čtyři a půl miliardy korun, nakonec se vyčerpaly tři miliardy korun. Čili tam zájem byl velmi dobrý. A pochopitelně nemůžeme dopředu stoprocentně vědět, kdo všechno se do programu přihlásí.

Pravdu máte v jiné věci, a to v programu COVID kultura. Připravoval se začátkem července. Měli jsme na něj vyhrazeno 900 milionů, a nakonec se rozdělí necelých 200 milionů korun. Program jsme přepracovali s kolegy z kulturních obcí. A to je právě to, co jsem říkal, že ve středu a ve čtvrtek by to mělo jít na vládu. Zbylých 700 milionů korun už pojede v poměrně širším spektru. Budou uznatelnější i jiné náklady, než které byly doposud. Také si uvědomme, že jsme ho jeli na začátku července, kdy kultura byla v jiné kondici než dneska. Takže věřím, že teď bude program dobře udělán.