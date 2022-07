‚Jsou to magoři. Neznamená to, že si s nimi odmítnu udělat fotku,‘ říká Havlíček k fotografii s extrémisty

Na sociálních sítích vzbudily ohlas dvě fotografie, na kterých poslanec hnutí ANO Karel Havlíček a jeho předseda Andrej Babiš pózují s Patrikem Tušlem a Tomášem Čermákem. Oba jsou přitom stíhaní za pronásledování zdravotníků během covidové pandemie. Čermáka navíc policie viní i z propagace terorismu. „Známe je jen od vidění. Když ale takoví lidé chtějí fotku, tak jim ji uděláme,“ vysvětluje situaci exministr Karel Havlíček (ANO). Praha 18:10 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jsou to provokatéři, kteří křičí na každém našem mítinku. Tam máte dvě možnosti, které můžete udělat, buď na ně budete křičet stejně, nebo to budete ironizovat,“ vysvětloval situaci pro server iROZHLAS.cz poslanec Karel Havlíček. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dvě fotografie. Na jedné Andrej Babiš (ANO), na druhé Karel Havlíček (ANO). Co mají společného? Další dva muže, kteří s nimi na fotkách pózují. Jde o Patrika Tušla a Tomáše Čermáka, tváře české dezinformační scény. Předně jde ale o muže, kteří během covidové pandemie šikanovali a pronásledovali zdravotníky.

Když se fotografie dostaly na sociální sítě, vzbudily vlnu kritiky. Od obou mužů se krátce na to veřejně distancoval předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Fotografii vysvětloval tím, že nevěděl s kým se ve skutečnosti fotí.

Foto si dnes @AndrejBabis a @KarelHavlicek_ při kampaní pořídili s Patrikem Tušlem, který je stíhaný z nebezpečné pronásledování šéfa lékařské komory (a po ulici pronásledoval i mě). Nalevo je Tomáš Čermák stíhaný za propagaci terorismu, protože podněcoval útoky na politiky. pic.twitter.com/C7I8ZeYsF7 — Lukáš Valášek (@lukasvalasek) July 13, 2022

A stejně teď reagoval pro server iROZHLAS.cz i exministr a v současnosti místopředseda sněmovny a poslanec za hnutí ANO Karel Havlíček. I on tvrdí, že oba muže do té doby znal pouze od vidění právě z mítinků, údajně ale neznal jejich trestní minulost.

„Jsou to provokatéři, kteří křičí na každém našem mítinku. Tam máte dvě možnosti, které můžete udělat, buď na ně budete křičet stejně, nebo to budete ironizovat,“ popsal Havlíček s tím, že se expremiérem rozhodli pro druhou možnost.

Ono to s tím, jak jsou to úplně cizí lidé, kteří je zneužili, nebude tak horké.

(video via @1250cc03004c44e) pic.twitter.com/mhnBFuSjTp — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) July 13, 2022

Video zachycuje Havlíčka jak třeba s Tušlem a Čemákem familiérně mluví o tom, že se na oba těšil. „Lenošíte hoši, čekali jsme, že budete jezdit častěji,“ říká s úsměvem ve videu Havlíček. Pro server iROZHLAS.cz řekl, že šlo o nadsázku.

„Neznamená to, že bychom je rádi viděli. To jsou skutečně magoři, jinak to říct nemůžu. Chodí na naše akce, vyrušují, provokují. To snad každý vidí,“ vysvětluje situaci.

Focení s „magory“

Na dotaz, proč si s lidmi, které nazývá „magory“ dělá fotku, poslanec prohlásil, že na tom také nevidí nic špatného.

„To je stejné, jako když jdete na fotbal a křičí na vás lidé z jiného mančaftu. No a pak přijdou a udělají si fotku. Jestli to tak chtějí, tak to beru s nadsázkou. To, že na mě někdo křičí, neznamená, že si s ním odmítnu udělat fotku,“ vysvětluje poslanec svůj postoj.

Jak dodává, obavy z toho, že by mu taková fotografie mohla způsobit problémy, se neobává. „To by mohla kolovat jakákoliv. Já nevím, jestli nejsem na nějaké fotce vyfocený s vrahem, nebo někým, kdo někoho nedej bože znásilnil... já jsem ty pány zaznamenal, že chodí na naše mítinky, ale vůbec nevím, co dělají ve svém soukromém životě,“ říká Havlíček.

Část rozhovoru s Karlem Havlíčkem iR: Jste předním představitelem největší strany Poslanecké sněmovny. Neměl byste si dávat pozor na to, s kým si pořizujete takové fotografie? Karel Havlíček: Předně to nejsou naše fotografie. My jsme si je nefotili, nefotili je naši fotografové. Jsou to jejich fotografové. A zase se tím potvrzuje to, že provokovali...

iR: ...to bylo přece selfie a vy se díváte do objektivu. Nevypadá, že by Vás někdo nutil. Karel Havlíček: Ano. Fotili si to sami. Selfie si se mnou ale udělá sto lidí denně. Já opravdu nemůžu vědět, jestli někdo z nich není nějaký vyvrhel nebo někdo jiný.

iR: A neměl byste to vědět? Neměl byste si na to dávat větší pozor? Karel Havlíček: U těchto dvou už určitě ano, protože jsem aspoň už zaznamenal, co všechno dělají. Že tedy zcela zřejmě nevystupují pouze proti nám a že to nejsou skalní fanoušci naší opozice. Ale že šli i po jiných lidech. Takže budeme určitě obezřetnější, ale nemohu zaručit, že se se mnou nevyfotí někdo, kdo udělal nějaký průšvih. To bychom se pak nemohli fotit vůbec s nikým.



Další fotografii si s už Tušlem a Čemákem podle svých slov neudělá. Více si dávat pozor na to, s kým se fotí, ale také neplánuje.

„Už jsem aspoň zaznamenal, co všechno dělají. Že tedy zcela zřejmě nevystupují pouze proti nám a že to nejsou skalní fanoušci naší opozice. Ale že šli po jiných lidech. Takže u nich budeme určitě obezřetnější, ale nemohu zaručit, že se se mnou nevyfotí někdo, kdo udělal nějaký průšvih. To bychom se pak nemohli fotit vůbec s nikým,“ dodává Havlíček.

Trestní minulost

Patrik Tušl a Tomáš Čermák jsou přední postavy české dezinformační scény. Během pandemie se stali známými zejména pro svá videa na sociálních sítích, na kterých pronásledují třeba prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Tušl na podobnou šikanu zdravotníků navíc vybíral mezi svými podporovateli také peníze.

Jak už dříve popsal server Aktuálně.cz, jde navíc o pětkrát odsouzeného recidivistu. V minulosti Tušl třeba veřejně vyhrožoval i brutálním zabitím své expartnerce, se kterou má dítě.

Stíhaný Patrik Tušl z pronásledování lékařů přesedlal na podporu Ruska. Vybírá na to peníze od fanoušků. S @Ian_Horak jsme zjistili, že je pětinásobný recidivista. Odsouzený je mimo jiné za vyhrožování vraždou matce svého dítěte, na které neplatí výživné. https://t.co/RBf1ZXbiDx — Lukáš Valášek (@lukasvalasek) February 26, 2022

I Čermák pronásledoval a slovně napadal zdravotníky, vše si navíc natáčel. Za jedno takové živě vysílané video na sociálních sítích, ve kterém vyzýval k útoku na poslance, ho zároveň vyšetřovala i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). V současnosti je za tato vyjádření obviněný z podpory a propagace terorismu.

Oba muži zároveň po začátku války na Ukrajině veřejně podpořili ruskou invazi a spolupořádají na podporu Putinova režimu demonstrace.