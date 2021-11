‚Mám rád pivo.‘ Havlíček porušil pravidla předvolební kampaně, hnutí ANO za jeho výroky dostalo pokutu

Hnutí ANO dostalo pokutu za neférovou kampaň. Kvůli výrokům ministra v demisi Karla Havlíčka (ANO) v propagačním videu uložil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí vládní partaji sankci ve výši pět tisíc korun. Ta ovšem s rozhodnutím o přestupku nesouhlasí a podala proti němu odpor. Trest je tak zatím nepravomocný. Původní zpráva Praha 5:00 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Mám rád pivo, nevypiju ho nějaká velká množství, ale mám rád český pivo, mám rád i piva z rodinných pivovarů, takže když někde šlapeme, chodíme, tak kde vidíme malý pivovar, tak tam hned zaplujeme a dáme si jedno, dvě,“ prohlásil koncem července ministr Karel Havlíček v online pořadu Na rovinu, v němž odpovídal na dotazy ohledně resortů průmyslu a dopravy.

‚Onkologické‘ brožury s Babišem za sedm milionů leží ve skladech, VZP je pojištěncům nerozešle Číst článek

Video na Havlíčkově youtubovém profilu neslo podtitul „Ptejte se přímo ministra“. Člen vlády, která je nyní v demisi, ovšem tentokrát odpovídal také na otázku, zda má rád pivo. A nejen to.

Mluvil i o své kandidatuře do Poslanecké sněmovny. „Snažím se to odpracovat a samozřejmě každý ať se rozhodne, jestli se mu zdají, že ty výsledky jsou, nebo nejsou,“ řekl.

„Moje určitá výhoda je, že jsem 30 let byl v byznysu, v reálném prostředí, nikoliv politickém prostředí. (...) Tak i proto třeba teď kandiduji a myslím, že je to fér, abych dostal důvěru od voličů a pokud ji nedostanu, tak je to naprosto spravedlivé a prostě respektuji to, beru to a musím to vzít sportovně,“ pokračoval šéf resortů dopravy a průmyslu.

V příspěvku se dotkl i knihy premiéra Andreje Babiše (ANO) Sdílejte, než to zakážou!, která sloužila jako součást předvolební kampaně vládního hnutí. „Zaujala mě kapitola v nové knize pana premiéra ohledně zdejších kosmických technologií a potenciálu v průmyslu. Sledujete kosmické snahy Jeffa Bezose a Elona Muska a co na ně říkáte?“ přečetl dotaz od diváka.

Neférová kampaň

Havlíček přitom svými výroky porušil podle hlídačů politických kampaní předvolební pravidla. Jak? V nahrávce zveřejněné na oficiálních profilech měl zneužít své ministerské funkce k osobní propagaci před volbami. Sám se přitom o post v dolní komoře ucházel.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí to proto vyhodnotil jako přestupek.

„Dohledový úřad jeden z pořadů pana ministra jako součást kampaně a uložil hnutí ANO pokutu pět tisíc korun,“ řekl pro iROZHLAS.cz mluvčí vládního hnutí Martin Vodička. ANO ale s rozhodnutím kontrolorů nesouhlasí a proti uložené sankci podalo odpor. Případ se tak nakonec projednává ve správním řízení. „V současnosti čekáme, jak dopadne přezkum,“ pokračoval Vodička.

„Jednalo se o pravidelný pořad Karla Havlíčka Na rovinu, ve kterém odpovídá na dotazy diváků. Úřadu například vadila odpověď, kde ministr Havlíček hovořil o tom, jaká má rád piva, protože podle odůvodnění ‚ze sebe dělá člověka z masa a kostí a tím může v lidech vzbuzovat sympatie‘,“ upřesnil dále výtky dohledové úřadu.

Pokuta padla už před sněmovními volbami. Výsledek přezkumného řízení ale není ještě znám, jak redakci sdělila mluvčí dohledového úřadu Luisa Divišová. „Řízení ještě ukončeno nebylo, hnutí ANO 2011 zatím zaslalo vyjádření k podkladům,“ přiblížila současný stav.

Sám Havlíček se brání tím, že na „přímé dotazy přes internet“ odpovídá v rámci obou ministerstev „pravidelně a dlouhodobě“. „Ztotožňuj se se stanoviskem ANO. Je to vždy živé vysílání, pokaždé jsou to desítky dotazů. Občas se někdo zeptá i na něco osobního nebo politického. Neovlivním a považuji za slušnost odpověď,“ napsal končící šéf resortů dopravy a průmyslu v SMS zprávě.

Kampaň ministrů

Kampaň vysokých veřejných funkcionářů, kteří kandidují, dohledový úřad dlouhodobě sleduje. Letos se v hledáčku kontrolorů ocitli především členové kabinetu a jejich propagace na sociálních sítích.

Podle člena úřadu Jana Outlého mají ministři právo vést kampaň jako každý jiný kandidát, nesmí však svoji osobní prezentaci či stranickou agitaci směšovat s výkonem své funkce.

„Je potřeba se do budoucna na rozlišení kampaně od výkonu funkce zaměřit, protože využívání veřejných funkcí v kampani bylo velmi výrazné a mohlo by to vést k otázkám ohledně férovosti voleb.“ Jan Outlý (hlídač kampaní politiků)

„Když ministr točí na YouTube videa za vládní peníze a v těch videích vysvětluje, co jako ministr dělá nebo co ministerstvo řeší, není tomu co vytýkat, protože to je prostě jeho způsob výkonu funkce. Ale když do stejného videa vsune svoji čistě osobní prezentaci, která s úřadem ministra nemá souvislost, pak nastává problém, protože je to pořád video placené z veřejných peněz,“ vysvětlil kontrolor.

Potom totiž podle Outlého již daný člen vlády nevede kampaň jako jiní kandidáti, ale „zneužívá možností, které má jako ministr“. Havlíčkovo video se navíc natáčelo na nádraží, jak je vidět v pozadí příspěvku. „Ptali jsme se na Správě železnic, jestli to může udělat každý zájemce a zdarma. Bylo nám řečeno, že ne, že za zábor nádražních prostor - ať už pro reklamní videa nebo pro filmařské účely - se vždy platí,“ pokračoval.

Rozlišit hranici, kdy je možné vystupování funkcionářů označit za kampaň, a kdy ne, je podle Outlého vždy dost obtížné. Připomněl letošní nález Ústavního soudu, který se sice týkal prezentace prezidenta Miloše Zemana, kontroloři se ale o něj mohou opřít i v případě dalších vysokých funkcionářů. „Podle těchto kritérií nelze za výkon úřadu považovat mimo jiné situaci, kdy to, co politik říká, nijak nesouvisí s agendou jeho instituce či s jeho pravomocemi,“ uvedl.

Pro kontrolory je to do budoucna také velká výzva. Letošní kampaň před sněmovními volbami totiž podle Outlého ukázala, že problematice je potřeba více věnovat.

„Je potřeba se do budoucna na rozlišení kampaně od výkonu funkce zaměřit, protože využívání veřejných funkcí v kampani bylo velmi výrazné a mohlo by to vést k otázkám ohledně férovosti voleb,“ doplnil.