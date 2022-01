Havlíček: Koalice hodila podnikatele přes palubu, Síkela řídí ministerstvo jako banku pro vyvolené

Nekompetentní nebo blokující. Takovými výrazy častují poslanci opozičního ANO současnou vládu. Kritizují, že kabinet podle nich zastavil některé dotační programy. Tvrdí, že rozpočtové provizorium znemožňuje čerpání kompenzací za covidová omezení. Na pátečním jednání sněmovny se proto poslanci ANO budou snažit prosadit mimořádný bod, který by se kompenzacím věnoval. Mluvil o tom ve vysílání Radiožurnálu exministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Rozhovor Praha 10:30 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministr Karel Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vládní koalice má ve sněmovně většinu. Máte s ní nějak předjednáno, že vám vůbec podpoří zařazení tohoto bodu na program, nebo už předem počítáte s tím, že se to nestane?

Je pravděpodobné, že se to nestane, protože vládní koalice rezignovala na podporu podnikatelů. Ačkoliv nás kritizovala za to, že jsme měli v době covidu dávat více, dnes nedává vůbec nic. Dovedu si představit, že náš požadavek bude zamítnut.

Na druhou stranu jsme opozice, musíme to zkoušet a uvidíme, jaké argumenty koalice přinese a proč tedy podnikatele hodila totálně přes palubu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s exministrem průmyslu a také dopravy Karlem Havlíčkem z ANO

I kdyby se v pátek mimořádný bod do programu schůze vešel, čeho tím dosáhnete?

Dosáhneme tím toho, že alespoň podnikatelé budou vědět, na co se mohou připravit. My jsme připravili kompletní program podpory tak, jak to bylo na jaře, jak to bylo v měsících předtím. Předali jsme to vládě, bylo to projednáno s asociacemi, se svazy a vláda mohla od 17. prosince k tomu zaujmout různé postoje. Mohla to takto vypsat, mohla to zredukovat, mohla si stoupnout před podnikatele a říct: „I když jste byli omezeni, i když my jsme to v minulosti požadovali, nedostanete kvůli úsporám vůbec nic.“ Ale vláda neudělala nic.

Dnes máme měsíc a půl poté, co nastoupila, a podnikatelé neví, jestli kompenzační bonus končí v lednu, jestli se programy, které jsme připravili, zredukují, částečně vypíšou, anebo jestli tedy skutečně nedostanou vůbec nic. To znamená, že potřebujeme vládu dostat alespoň do takového módu, že řekne, co bude, protože mimo jiné každý z ministrů to říká v tuto chvíli trošku jinak.

Fiala: Doufám, že pandemický zákon už nebudeme používat, ale nebylo by zodpovědné nemít obranu Číst článek

Ale vláda Petra Fialy z ODS už oznámila, že kompenzace pro podnikatele schválí na některém z následujících jednání. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS chystají kompenzace, které budou cílit na nejohroženější podnikatele. To nestačí?

To nestačí, protože jsme v situaci, kdy každý z ministrů to říká trochu jinak. Pan ministr (pro místní rozvoj z Pirátů Ivan) Bartoš tento týden řekl „ano, připravujeme programy COVID 21 a nepokryté náklady“. To jsou ty, které my jsme připravili. Pan premiér říká „ano, je třeba podnikatelům pomoci“. Ale na druhou stranu pan ministr (za STAN Jozef) Síkela řídí ministerstvo průmyslu a obchodu jako banku pro vyvolené, kdy vlastně říká „tomu možná dáme, tomu nedáme“ a víceméně rezignuje z té podpory, která byla plošného charakteru, ale pro všechny, kteří byli omezeni.

Včera jsem interpeloval pana ministra, ale nedozvěděl jsem se vůbec nic. Mimo kritiky toho, jak jsme to dělali my. Očekáváme, že vláda bude jednat jedním hlasem, že se těch pět koaličních aktérů domluví a řeknou: bude to od února, od března. Kdy budou výzvy? Jak budou zaměřeny? To prostě dnes nevíme.

Sněmovna stále nemá posledního místopředsedu. Havlíček ani Okamura v tajné volbě neuspěli Číst článek

Premiér Fiala řekl ve čtvrtečních Dvaceti minutách Radiožurnálu, že se vládní koalice dohodla na omezení platnosti pandemického zákona. Účinný by měl být jen do konce letošního roku. Když tady budeme mluvit o nějaké - zkusíme to - konstruktivní spolupráci. Souhlasíte s tím krokem? Podpoříte ho ve sněmovně?

Nechápu, proč se vůbec bude zavádět, když je to na několik měsíců. Vláda má dnes v rukou úplně jednoduchý nástroj – nemusí nic nového připravovat – a to je nouzový stav. Pokud si ho vyhlásí, tak může všechna opatření, která chce udělat, udělat. Nepotřebujeme na to zákon, notabene zákon, který je šitý horkou jehlou. Zákon, který má platit několik měsíců a který de facto nebude umožňovat nic jiného než to, co umožňuje nouzový stav. Tak jako jsme ho vyhlašovali my, tak to vláda může udělat.

Vláda ho ale vyhlašovat nechce, protože má pocit, že byl nadužíván.

Záleží na tom, jak si ty parametry nastaví. Nouzový stav přece není o tom, že využiji stoprocentně všechno to, co mi umožňuje, ale tento zákon je trhán na kusy ústavními právníky. Je tam celá řada chyb, tak proč vymýšlet něco, co dnes už existuje, když si mohu na týden, na 14 dní, na měsíc, bude-li to nezbytně nutné, ten nouzový stav bez problémů udělat a mohu v něm udělat všechny kroky, které dnes chtějí dělat v rámci pandemického zákona.

Kdyby to byl zákon, který je dlouhodobého charakteru a do značné míry reflektuje to, že mohou přijít nejen pandemie, ale jiné pohromy tohoto charakteru, pak bych to chápal. Ale dělat něco na pár měsíců, co mi nahradí něco, co už existuje? To přece nedává smysl.

Místopředseda sněmovny?

Podporu tedy čekat nelze... V úterý jste znovu neuspěl ve volbě posledního místopředsedy sněmovny. Budete se o funkci ještě ucházet dál?

Nemáme důvod měnit naše stanovisko a současně jasně říkáme, že ani na minutu nemůže nikdo předpokládat, že budeme handlovat křesla ve sněmovně, notabene křesla, která nepatří současné koalici. Za poslušnost, za vyšší stupeň loajality, anebo dokonce za rychlejší schvalování zákona. My jsme sebevědomá opozice a nemůžeme to takto vyměňovat.

Ale politika přece je i o kompromisech. Nebo ne?

Politika je o kompromisech a my jsme připraveni diskutovat nad jakýmkoliv zákonem, ale nemůžeme měnit loajalitu a poslušnost vůči většinové koalici za funkcionářské křeslo. To nám za to nestojí.