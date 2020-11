Havlíček: Bojujeme za to, aby se mohlo před Vánoci vůbec prodávat, důležité je nyní dodržovat pravidla

Konec protiepidemických opatření se kvůli aktuální situaci odsouvá. Vláda sice na plánu postupného uvolňování pracuje, ovšem na jeho realizaci je zatím podle ministrů brzy. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) navíc nevyloučil ani opakované prodlužování omezení do Vánoc, což by mohlo zkomplikovat obchodníkům předvánoční prodej. Praha 9:44 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda pode Havlíčeka představí v polovině listopadu scénáře pro uvolnění restrikcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V neděli byly poprvé z nařízení vlády uzavřené obchody. Část obchodníků se obávala sobotního náporu, máte od nich nějaké zprávy o komplikacích?

Ano, máme zprávy, a proběhlo to relativně dobře. V některých obchodech bylo více lidí, ale zvládlo se to bez větších problémů. Potřebovali jsme, podobně jako jiné země, snížit mobilitu na minimum. A lidí, kterých přišlo v sobotu více, bylo méně než těch, kteří by dorazili v neděli. Faktorem byly i dušičky - samo o sobě bylo více lidí v terénu a jezdili veřejnou dopravou na hřbitovy. Pokud bychom nechali otevřené i obchody, tak by neděle byla úplně přeplněná.

Předvánoční týdny jsou pro obchodníky jedním z nejdůležitějších období v roce, na co se mají připravit?

Nenecháváme nic náhodě a i když musíme čekat na výsledná čísla po dvou vlnách restrikcí, připravujeme s podnikatelskými svazy, hygieniky, ministerstvem zdravotnictví a ostatními resorty různé scénáře, které budou reagovat na situaci v polovině listopadu - tedy buď více nebo méně restriktivní verze. A s ohledem na situaci a parametry je v polovině listopadu začneme postupně zveřejňovat.

V tuhle chvíli je to ale předčasné říci, jestli se obchody otevřou na konci listopadu nebo na začátku prosince. Hlavním cílem je zvládnout Vánoce - tedy aby vůbec některé obchody fungovaly, byť v přísném hygienickém režimu, lidé si mohli v nějaké míře komfortu nakoupit dárky, a zároveň se nezhoršila epidemická situace.

Dostanou obchodníci konkrétní pravidla, co se stane, například při různém vývoji počtu nakažených? Jak mají tyto plány vypadat?

Uděláme různé scénáře s ohledem na vývoj situace a data. Důležitější ale bude, že obchodníkům připravíme manuál k tomu, co musí připravit ve smyslu hygienických opatření. To není vůbec jednoduché.

Některá hygienická opatření jsme přijali už po uvolnění první vlny na přelomu května a června, kdy ale nebyly takové návaly. Zatím žádná země v Evropě a na světě si nevyzkoušela přísný hygienický režim v předvánočním období, kdy je lidí více. Dodržování tak nebude vůbec snadné.

Uvedl jste, že plány rozvolňování představíte v polovině listopadu. Část opozice vám vyčítá, že nejsou připravené už teď. Nebude tedy pozdě?

Opozice stále něco vyčítá a dělá z covidu velké politikum. Nesmíme se nechat vyhecovat ani vyprovokovat. Je třeba počkat na výsledky a neslibovat, co nemusí být splněno. A to bude poté, co budeme moci vidět, jak opatření zabrala, a následně zveřejníme varianty scénářů. Tím, že jsme opatření přijali dříve než ostatní země, je možnost, že bychom mohli předvánoční trh zasytit, i když ve specifickém režimu. A na to chceme být připravení.

Obchodníci však musí objednávat zboží již v předstihu. Není to pro ně příliš velká komplikace?

Komplikace je to pro nás všechny a my bojujeme za to, aby se před vánočními svátky vůbec prodávalo. Musíme tak pracovat ve velmi specifickém režimu. Na vše je méně času, ale pokud budeme dodržovat pravidla, vytvoříme základ pro to, abychom Vánoce zvládli. Ale určitě to nebude v běžné podobě, na kterou jsme zvyklí.