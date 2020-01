Havlíček se stane ministrem dopravy v pátek za účasti premiéra, oznámil Úřad vlády

Jmenování Karla Havlíčka (za ANO) ministrem dopravy se uskuteční v pátek po návratu premiéra Andreje Babiše (ANO) z cesty do Izraele. Potvrdil tiskový odbor úřadu vlády. Havlíček je nyní ministrem průmyslu a obchodu a po odvolání stávajícího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) by měl podle návrhu premiéra vést trvale oba resorty. Ústavní právník Jan Kysela řekl, že Havlíček bude disponovat na vládě jen jedním hlasem. Praha 11:03 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi odvolání Kremlíka v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Kremlík manažersky nezvládl. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí.

Premiér ve středu ráno odlétá do Izraele, kde se zúčastní mimo jiné světového fóra o holokaustu, které se koná 75 let od osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Do Česka se Babiš vrací ve čtvrtek pozdě večer. Jmenování Havlíčka a uvedení do funkce se uskuteční za účasti premiéra.

Babiš nenavrhl, aby Havlíček resort vedl dočasně do jmenování plnohodnotného ministra, ale funkce by se měl ujmout nastálo. Změna může podle něj být základem fúze ministerstev dopravy a průmyslu.

Pokud Havlíček bude zastávat dvě ministerské funkce, změní se poměr hlasů ve vládě. „Počet členů vlády se odvozuje od osob, nikoliv od počtu ministerstev, hlas má tedy jen jeden,“ sdělil Kysela.

Jako příklad uvedl Švýcarsko, kde je sedm členů vlády a každý řídí několik resortů. ANO nyní disponuje deseti hlasy a ČSSD pěti, po jmenování Havlíčka bude tedy poměr 9:5.