Havlíček: S novým programem dáváme podnikatelům víc než Rakousko a přibližně jako Německo

Vláda v pondělí schválila nový program COVID - Gastro, díky kterému dostanou všechny provozovny uzavřené kvůli epidemii koronaviru na každého pracovníka 400 korun za den. „Například v gastro segmentu dáváme už víc než Rakousko, výrazně více než Polsko. Jsme přibližně na úrovni Německa," řekl ve Speciálu Plus ministr průmyslu a obchodu a také dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Podle zástupců restauratérů je ale systém nespravedlivý. Speciál Plus Praha 17:59 6. ledna 2021

Restauratéři sdružení do iniciativy Chcípl PES ale žádají zrušení všech kompenzačních balíčků, které by mělo nahradit 70 procent minulých tržeb.

„Vím, že se dívají třeba do Německa, kde je to 70 procent, nebo do Rakouska, kde je to 50 procent. Nicméně i tam jedou takzvané nákladové kompenzační programy,“ komentoval snahu Havlíček.

Kdyby mělo Česko jít německou cestou, musely by se podle ministra všechny ostatní programy, třeba populární Antivirus, zrušit. „A museli bychom ho nahradit nějakým sdruženým koeficientem pro tržby. A jak vidíme v ostatních zemích, není úplně spravedlivý. Navíc – Německo se od nich chystá ustoupit, protože na různé segmenty dopadá různě,“ řekl Havlíček.

Nový COVID-nájemné

Podle iniciativy nicméně celým sítem vládní podpory propadají některé provozovny, které mohou mít otevřeno, ale jejich příjmy se propadly na polovinu.

„Typický příklad může být optika nebo prádelna. Tedy maloobchodní provozovna, nicméně lidí tam chodí poměrně málo. Je pravda, že někdo udělá tržby ve výši 50 procent minulých let, někdo má 20 procent. I na toto jsme ale teď mysleli.“

„Vlastně jste jedni z prvních, komu to říkáme – pravděpodobně připravíme program COVID-nájemné. Věříme, že nám to notifikuje Evropská komise, a pokud ano, tak bychom i pro tyto provozovny mohli připravit rozšíření toho programu. To znamená, že by čerpali 50 procent nájemného. Teď ještě musíme nastavit koeficient, tedy o kolik jim klesly tržby vůči minulému roku,“ vysvětlil ministr.

Pokud vše dopadne dobře, tak by se mohly kompenzace vyplácet i zpětně, a to za poslední čtvrtletí loňského roku.

„Šlo by minimálně o malé prádelny, které všichni známe z hypermarketů a tak dále, tedy menší provozovny. Pro ně jsme připraveni udělat speciální režim, a to v rámci programu COVID-nájemné. Bude to ale pro nás trošku administrativně pracnější,“ tvrdí Havlíček.

Novinkou programu COVID-uzavřené provozovny bude i elektronická identifikace.

„Tady chápu, že někdo může být zpočátku trošku naštvaný, že si musí e-identitu vytvořit. Je to ale elektronické potvrzení toho, že ta osoba vůbec existuje. Ale na druhou stranu – e-identita tady není jen proto, že budete čerpat program A, B nebo C, ale je to proto, že i do budoucna budou daleko jednodušší finanční služby, bankovní služby atd.,“ dodal ministr.

Samizdatové lyžování

Na současných vládních nařízeních ale tratí i lyžařské areály, které musely zavřít už o Vánocích. Přišly tak o podstatnou část tržeb. Někteří lidé začali nicméně využívat prázdné svahy k sáňkování a bobování.

„Nejde jen o to, že se tam ničí svahy, ale lidé se tam potkávají bez roušek, nedodržuje se tam prakticky nic. Říkáme tomu samizdatové lyžování, a to prostě dobře není,“ komentoval Havlíček.

Kabinet tomu chce dát řád, který je ještě předmětem jednání. „Druhá varianta je, že tomu dáme systém, že vleky pustíme, bude se to hlídat a tvrdě kontrolovat.“

Havlíčkova představa je, že by se mohlo i u nás lyžovat jako v Rakousku, kdy by se na místě prodávaly respirátory FFP 2. „A připusťme, že může být i varianta, podle které by to bylo třeba jen s negativním antigenním testem,“ dodává.