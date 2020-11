Havlíček chce změny. Navrhuje otevření obchodů v neděli a více zákazníků na vyměřenou plochu

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) chce v pátek na mimořádném jednání vládě navrhnout zrušení zákazu prodeje v neděli, více zákazníků na provozní plochu v obchodech nebo jednodušší režim pro matky s kočárky či handicapované. Praha 16:26 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Havlíček počítá s tím, že by se prodejní doba mohla znovu prodloužit a návštěvnost v obchodech by se lépe rozprostřela | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na pátečním jednání bude vláda podle Havlíčka diskutovat v protiepidemickém systému (PES) o přechodu z nejvyššího, fialového stupně pohotovosti, do čtvrtého stupně.

V případě maloobchodů a nákupních center jsou pravidla v páté a čtvrté úrovni stejná. Jediným rozdílem je otevírací doba shodná s dobou zákazu vycházení. Nyní platí od 21.00, v případě čtvrtého stupně by začínal ve 23.00.

Havlíček tak počítá s tím, že by se prodejní doba mohla znovu prodloužit a návštěvnost v obchodech by se lépe rozprostřela do celého dne. Obchody musely od 28. října zavírat nejpozději v 19.59, od středy se tato doba o hodinu prodloužila.

Ve čtvrtém i pátém stupni platí limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Havlíček chce navrhnout zvýšení omezení na dva lidi na tuto výměru. PES s takovým krokem přitom počítá až ve druhé úrovni rizika.

Kontrolu počtu zákazníků se většina řetězců ve středu rozhodla hlídat přes napočítané vozíky. Lidem je například v prodejnách Kaufland, Penny, Billa nebo Albert umožněn vstup výhradně s vozíkem. Opatření negativně hodnotily například matky s kočárky nebo lidé s berlemi. Podle Havlíčka by pro tyto skupiny lidí měly platit výjimky. I toto opatření se bude v pátek snažit prosadit, uvedl.

Žádná apokalypsa, kterou někteří kritici opatření předpovídali, ve středu v obchodech podle Havlíčka nenastala. Připustil ale, že až se budou lidé vracet z práce, může být v prodejnách najednou více lidí a mohou se vytvořit fronty.

I podle zjištění ČTK byla zatím ve středu situace v obchodech klidná. Krátké fronty ráno vznikly například u některých prodejen Penny, když pracovníci ostrahy lidem vysvětlovali nová opatření. Podle mluvčího Penny Marketu Tomáše Kubíka se ale podařilo řady za několik minut odbavit.