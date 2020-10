Podpora bude pro sport, kulturu a zájezdové dopravce. ‚Program pro restaurace chystáme,‘ řekl Havlíček

Od pátku na území Česka platí zpřísněná opatření. Musí být zavřené posilovny, fitness centra, bazény a zoologické zahrady. V pondělí vejdou v platnost ještě přísnější opatření. Spolu s omezení shromažďování ve vnitřních prostorách nejvíce 10 osob se uzavřou kina a divadla. Jaké má vláda připravené kompenzace pro podnikatele, kterým se zastaví provoz? Na to pro Radiožurnál odpověděl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Praha 17:38 9. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pravda je v tom, že pokud se bude něco zavírat a izolovat, musí stát připravit nějaký podpůrný program,“ řekl ministr Havlíček. Vláda se podle něj na podpoře podnikatelů rozhodla ve shodě s opozicí.

Havlíček Radiožurnálu řekl, že by se mělo jednat o tři speciální podpůrné programy pro různé oblasti. Jednou z oblastí by měla být oblast sportu, druhou oblast kultury a třetí oblast zájezdových dopravců. „Automaticky ještě jede dál program antivirus a chystáme speciální program pro restaurace a hospody,“ dodal.

V průběhu následujícího týdne by vláda dle slov Karla Havlíčka měla spustit podpůrný program pro podnikatele v oblasti sportu. Celková hodnota programu by měla být půl miliardy korun.

Na podporu by měli dosáhnout podnikatelé, kteří vedou s.r.o. firmu. „Doposud to byly neziskovky v oblasti sportu, nyní to budou i čeští podnikatelé,“ informoval ministr. Podle Havlíčka by to měli být podnikatelé, jejichž náplní je aktivita zabezpečující sportovní činnost. „I proto to bude operovat ministerstvo průmyslu a obchodu, nikoliv Národní sportovní agentura – protože se to více týká toho podnikatelského režimu,“ upřesnil.

Peníze z podpory by měli podnikatelům pokrýt náklady, které musí uhradit, přestože nemohou vykazovat činnost (např. nájem prostor, apod.).

Kultura

Během dvou týdnů by měl začít platit speciální podpůrný program pro oblast kultury, zveřejněný by měl být za týden. Tento vládní balíček by podle slov ministra Havlíčka měl dosahovat hodnoty 750 milionů korun. „De facto na denní bázi ho dáváme dohromady s aktéry v kultuře,“ komentoval vývoj programu Havlíček.

Podpůrný program bude podle informací ministra průmyslu a obchodu cílit především pro ty, kdo vlastní provozovny nebo organizují různé kulturní akce. „Ať už to jsou organizátoři festivalů, ať už to jsou malé hudební kluby, kde se nemůže hrát, ať už to jsou malá divadla, která nedosahují na žádné benefity, případně aktéři v oblasti divadelní nebo herecké nebo v hudební oblasti,“ popsal šéf resortu průmyslu a obchodu.

Zájezdoví dopravci

Podpory se v příštích týdnech dočká také část dopravců. Půjde konkrétně o provozovatele zájezdů a poskytovatele autobusů. „To je poměrně důležitá skupina – skoro 1000 zejména rodinných firem, které vlastní nějaký autobus, (obvykle několik autobusů), které mají na leasing,“ vysvětlil Havlíček.

Tito dopravci podle ministra pořádali zájezdy po Evropě, případně zařizovali dopravu pro školní exkurze. Tedy vykonávali aktivity, které za současné epidemiologické situace nejsou možné a nezávisí pouze na opatření tuzemské vlády.

Karel Havlíček Radiožurnálu řekl, že pro zájezdové dopravce chystá program, který se bude nazývat sedačkovné. „To znamená, že podle počtu sedaček v daném autobusu dostanou určitý příspěvek,“ sdělil.

Ministr průmyslu a obchodu tento program přirovnal k obdobnému režimu, který při první vlně pandemie v Česku začal platit pro hotely. „Kde hotely, které stály v době koronakrize, tak dostávají takzvané postelovné – čili na každou postel, která nebyla v provozu, tak dostávají určitou částku peněz,“ objasnil.

Ne všichni zájezdoví dopravci ale na podporu dosáhnou. Podle Havlíčka na ni budou mít nárok pouze ti, kteří vlastní autobusy mladší 20 let. V programu určenému zájezdovým dopravcům bude podle ministra alokována jedna miliarda korun.