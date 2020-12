Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Havlíček má od středy ochranku. Jaké čelí hrozbě, neuvedl

Vicepremiéra a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) od středečního večera hlídá ochranka. Důvodem podle Havlíčka byla situace, kterou policie České republiky vyhodnotila jako riziko osobního ohrožení. Ochranka mu byla přidělena dočasně s ohledem na další vývoj dané situace. Havlíček to ve čtvrtek řekl novinářům, dříve na to již upozornil server iDNES.cz. Praha 16:56 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V dané situaci to asi není úplně nepochopitelné, že se čas od času objeví nějaké tlaky nebo ataky nebo snaha učinit určité nepříjemnosti,“ uvedl ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pohybuji se v oblasti, která je v tomhle velmi náročná i s ohledem na různé tlaky, které jsou přirozeně vyvíjeny, ať už ve smyslu energetiky, telekomunikací nebo dopravy. Jsou to samozřejmě témata, která dneska hýbou společností. A konečně i ministerstvo dopravy je největším investorem v České republice. V dané situaci to asi není úplně nepochopitelné, že se čas od času objeví nějaké tlaky nebo ataky nebo snaha učinit určité nepříjemnosti,“ uvedl Havlíček.

Podle iDNES.cz výhrůžky souvisely s uhelnou komisí. Havlíček jí předsedá spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, který serveru řekl, že ochranku nemá.

Uhelná komise by v pátek na svém on-line zasedání měla rozhodnout o termínu konce využívání uhlí. Odsouhlasit by k tomu měla scénář, který následně musí schválit do konce roku vláda. Konečné rozhodnutí o datu konce využívání uhlí by mělo padnout podle Brabce. Někteří další členové komise však v posledních dnech uvedli, že je možné, že se tak nestane. Termínem pro konec uhlí v ČR, který bude komisí nejpravděpodobněji doporučen, zůstává rok 2038.