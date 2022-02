‚Úřad si uvědomil absurditu tzv. prohřešku.‘ ANO nemusí platit pokutu za video exministra Havlíčka

Bývalý ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO) neporušil předvolební pravidla, když svá ministerská videa využil před volbami k osobní propagaci. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí nejdříve hnutí ANO za neférovou kampaň vyměřil pokutu 35 tisíc korun, to ale proti výsledku podalo odpor. A uspělo. Dohledový úřad řízení zastavil a sankce tak neplatí. Brno 5:00 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Mohu potvrdit, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí uznal naše námitky a řízení zastavil,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz manažer hnutí ANO Jan Richter.

Potvrdila to také mluvčí dohledového úřadu Luisa Divišová: „Řízení vůči ANO 2011 bylo pravomocně ukončeno dne 31. ledna 2022.“

Původně přitom hlídači politických kampaní vyměřili hnutí ANO pokutu ve výši 35 tisíc korun. Pravidla měl bývalý ministr porušit tím, že loni koncem července v online pořadu Na rovinu, v němž odpovídal na dotazy ohledně resortů průmyslu a dopravy, mluvil i o sobě a své kandidatuře.

„Mám rád pivo, nevypiju ho nějaká velká množství, ale mám rád český pivo, mám rád i piva z rodinných pivovarů, takže když někde šlapeme, chodíme, tak kde vidíme malý pivovar, tak tam hned zaplujeme a dáme si jedno dvě,“ prohlásil například ve videu.

To na Havlíčkově youtubovém profilu neslo podtitul „Ptejte se přímo ministra“. Mluvil v něm ale i o své kandidatuře do Poslanecké sněmovny a zmínil také knihu tehdejšího premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše Sdílejte, než to zakážou!, která sloužila jako součást předvolební kampaně hnutí.

ANO ale na podzim, kdy úřad pokutu vyměřil, podalo proti uložené sankci odpor. Případ se poté projednával ve správním řízení a hnutí se svými námitkami uspělo. Divišová upřesnila, že v případě Havlíčkova videopořadu došel úřad k tomu, že „skutek, o němž se vede řízení, nespáchal obviněný“.

„Jsem rád, že k tomu úřad přistoupil takto a uvědomil si absurditu tzv. prohřešku,“ napsal nyní v SMS zprávě serveru iROZHLAS.cz sám Havlíček. „Pořad Na rovinu dělám každý týden, lidé se ptají převážně na odborné věci, ale pokud se někdo živě zeptá, jestli piju pivo, přece mu nemůžu říct, že nemůžu odpovědět kvůli sebeprezentaci,“ dodal.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí posuzoval současně s Havlíčkovým videem i další možné porušení pravidel ze strany hnutí ANO. Mělo jít o článek v periodiku Jižní město žije.

V něm se podle úřadu mělo hnutí ANO vyjádřit v neprospěch České pirátské strany, která v podzimních sněmovních volbách také kandidovala. Původně uložená 35tisícová pokuta měla být souhrnná za oba prohřešky. I v případě článku ale bylo řízení zastaveno, protože nedošlo k přestupku.

Kampaň ministrů

Kampaň vysokých veřejných funkcionářů, kteří kandidují, dohledový úřad dlouhodobě sleduje. Loni se v hledáčku kontrolorů ocitli především členové kabinetu a jejich propagace na sociálních sítích.

Člen dohledového úřadu Jan Outlý už dříve pro server vysvětlil, že rozlišit hranici, kdy je možné vystupování funkcionářů označit za kampaň, a kdy ne, je vždy dost obtížné. Připomněl loňský nález Ústavního soudu, který se sice týkal prezentace prezidenta Miloše Zemana, kontroloři se ale o něj mohou opřít i v případě dalších vysokých funkcionářů.

„Podle těchto kritérií nelze za výkon úřadu považovat mimo jiné situaci, kdy to, co politik říká, nijak nesouvisí s agendou jeho instituce či s jeho pravomocemi,“ uvedl.

Pro kontrolory je to také velká výzva. Loňská kampaň před sněmovními volbami totiž podle Outlého ukázala, že problematice je potřeba se více věnovat.

„Je potřeba se do budoucna na rozlišení kampaně od výkonu funkce zaměřit, protože využívání veřejných funkcí v kampani bylo velmi výrazné a mohlo by to vést k otázkám ohledně férovosti voleb,“ doplnil.