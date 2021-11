Havlíček: Podnikatele stíhá rána za ránou, musíme kompenzovat. Pomoc jich dostane více, ale menší

Vláda kvůli protikoronavirovým opatřením obnovila program COVID 2021, díky kterému mohou firmy dostat 300 korun na každého zaměstnance za den. Znovu se spouští i program Nepokryté náklady nebo Antivirus B. „Informační systémy už jsou naladěné a firmy nebudou muset opětovně vyplňovat to, co museli v době, kdy jsme nevěděli, o jaký subjekt se jedná“ řekl pro Radiožurnál ministr dopravy, průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček z hnutí ANO. Praha 9:26 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V každém případě budou muset (podnikatelé) prokázat to, že mají pokles tržeb. Tomu se prostě vyhnout nedá,“ říká Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ještě minulý týden jste mluvil o tom, že hranicí pro čerpání kompenzací bude 50 procentní propad tržeb. Teď je to o 30 %. Proč ta změna?

Ano, je to pravda. Jednali jsme poslední týden velmi intenzivně se všemi svazy, zástupci podnikatelů, a je pravda, že jsme jim v tomto vyšli vstříc, mimo jiné i proto, že se jedná už o několikátou vlnu a ty firmy jsou v jiné situaci než třeba v roce 2020. Zjednodušeně řečeno, prostě nemají dnes finanční zásoby. Je to rána za ránou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem v demisi Karlem Havlíčkem (za ANO).mp3

My jsme vždy říkali, že pokud omezíme podnikatele, musíme je kompenzovat. Proto jsme tedy okamžitě ty programy nastartovali a byli jsme v tomto trochu benevolentnější. Ale na druhou stranu je pravda, že zase dostávají podporu o něco menší.

Zatímco předtím byla vstupenka do toho programu 50 % pokles tržeb, dneska je to 30 %. Předtím dostávali 60 % z nákladů, dneska je to 40 % nákladů. Takže více podnikatelů, ale dostanou o něco méně.

Nové programy podpory COVID 2021 a Nepokryté náklady budou stát až 12 miliard korun Číst článek

Někteří podnikatelé si při tom předchozím čerpání ale stěžovali, že jim ministerstvo vyplácí kompenzace příliš pomalu. Zjednoduší se prokazování toho, že daný podnikatel má na příspěvek nárok? Jaké doklady si má připravit, aby zrychlil to vyplácení?

To bylo spíše v roce 2020, kdy všechno startovalo a museli jsme obsloužit deseti-, možná dokonce statisíce podnikatelů. Ale v tuto chvíli prakticky všichni, kteří budou žádat, už žádali. Informační systémy už jsou naladěné a firmy nebudou muset opětovně vyplňovat to, co museli v době, kdy jsme nevěděli, o jaký subjekt se jedná. Museli prokázat třeba svojí identitu prostřednictvím elektronické validace a podobně.

V každém případě ale budou muset prokázat to, že mají pokles tržeb. Tomu se prostě vyhnout nedá. Jedná se o velké zdroje a my to musíme nějakým způsobem zkontrolovat. Ale je pravda, že to je pro ně už teď jednodušší i díky tomu, že už žádají po několikáté.

‚Proplácení do dvou tří týdnů‘

Jakou lhůtu garantujete od podání žádosti se správnými doklady a vyplacení kompenzace?

Lhůty, respektive proplácení bylo i na jaře velmi rychlé. V momentě, kdy zažádá, je to skutečně v řádu jednotek dnů, maximálně týdnů, a to těch menších třeba 14 dní, tři týdny. Jde o to, že musí uběhnout doba, kdy bude mít účetní závěrku. Teď se bude žádat za listopad a prosinec a jak ty měsíce skončí, okamžitě mohou zažádat a v lednu dostanou zdroje.

Okamura ani Havlíček nemají šanci dostat se do vedení sněmovny, odhaduje předseda ODS Fiala Číst článek

Ještě jedno téma. Poslanci budou dnes (v úterý, pozn. red.) volit posledního místopředsedu sněmovny. Kromě Tomia Okamury z SPD má o tu funkci zájem i bývalý předseda dolní komory Radek Vondráček z hnutí ANO. Oba už kandidovali v minulé volbě, nezískali ale potřebnou podporu. Tak máte tedy nyní pro Radka Vondráčka vyjednanou a zajištěnou dostatečnou podporu?

Není to vyjednané nebo zajištěné. My se domníváme, že pan Vondráček je dobrým kandidátem. Myslíme si, že jako předseda sněmovny vykonával svoji funkci zodpovědně a dobře. Je to právník a podle našeho názoru by byl vhodným kandidátem na pozici místopředsedy. To samozřejmě ale musí zvážit i všichni ostatní, protože je to tajná volba a uvidíme, jak se k tomu postaví. Podle našeho názoru by to byl kandidát výborný.

Je jen Radek Vondráček, nebo ještě další kandidát za hnutí ANO?

V tuto chvíli se klub hnutí ANO jednoznačně shodlo na tom, že na pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny budeme nominovat pana Vondráčka. Stojíme si za tím.