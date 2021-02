Havlíček: Jsme v pandemické válce. Když zavřeme průmysl, firmy přijdou o zakázky na roky dopředu

Vláda mluví o tom, že na tři týdny omezí pohyb lidí mezi okresy a znovu uzavře mateřské školy a první ročníky škol základních. Pro zavedení takových opatření je nutné zemi udržet ve stavu nouze. Je ale také třeba dohlédnout na dodržování nových pravidel. „Kontroly budou namátkové. Pokud se nebude dodržovat režim, tak samozřejmě musí přijít sankce – to není výhrůžka, to je fakt,“ shrnuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Praha 15:04 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Největší slabinou českého boje s pandemií onemocnění covid-19 je podle Havlíčka právě nedodržování pravidel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsme v pandemické válce. Tvrdý lockdown by měl katastrofální dopady, tvrdí dvojí ministr Havlíček

„Nejde nám o to, abychom někoho šikanovali, ale potřebujeme dostat mobilitu dolů. A jedním z nástrojů je omezení cestování mezi jednotlivými regiony,“ obhajuje chystané opatření, které by mělo podléhat kontrolám na hranicích jednotlivých územních celků.

Ministr má za to, že zdrojem šíření viru nejsou velké továrny a provozy. Klíčem ke zpomalení šíření nákazy je snížení mobility, opakuje. „Ve výrobních halách se potkávají stále titíž lidé a zaměstnavatel je schopen je do značné míry izolovat. Větší firmy už dnes testují a testují dobře,“ připomíná.

„Jsme jedna z prvních zemí v Evropě, která přistupuje na masivní testování.“ Karel Havlíček

A dodává, že menší a střední firmy získají od státu masivní podporu plošného testování.

„Od pondělí si budou moci kupovat samotesty pro své zaměstnance, a to čtyři za měsíc. Bude to zatím na dobrovolné bázi. Přecházíme na plošný systém testování a jsme jedna z prvních zemí v Evropě, která na to přistupuje.“

‚Lockdown by byl katastrofa‘

Varianta přikročení k tvrdému lockdownu by měla katastrofální dopady na českou ekonomiku, myslí si ministr.

„Jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě. Kdybychom dnes podniky zavřeli, okamžitě přijdou o zahraniční zakázky na několik let dopředu. Pro mnohé by to byl kolaps, nahradili by je jiní dodavatelé a mělo by to dopady do celé naší ekonomiky i do spotřebitelského chování.“

Virolog Jiří Černý z Fakulty tropického zemědělství při České zemědělské univerzitě ale varuje, že situace je opravdu kritická a stávající vlna šíření nemoci přitom ještě zdaleka nekulminuje.

Dnešek se od podzimu liší hlavně přítomností nových mutací viru SARS-CoV-2, připomíná.

ŽIVĚ: Sněmovna schválila pandemický zákon. Ministerstvo zdravotnictví bude moci vydávat restrikce Číst článek

„V tuto chvíli už je na území celé země dominantní britská mutace a v České republice se začínají objevovat i první případy mutace jihoafrické, která nese rezistenci vůči protilátkám,“ upozorňuje.

Abychom se vyvarovali snížení účinnosti očkování, je potřeba se jihoafrické varianty viru zcela zbavit nebo ji velmi dobře kontrolovat, tvrdí Černý. To ale při aktuálních nárůstech počtu nakažených není možné.

„Museli bychom to srazit na nižší stovky nových případů denně. To bude velmi obtížné a možná ani ta plánovaná opatření nebudou stačit.“

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martina Matějky.

Hosty byli: Karel Havlíček, za ANO, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Michal Černý, předseda Asociace ředitelů základních škol, ředitel Masarykovy ZŠ Praha-Klánovice

Ondřej Preuss, Katedra ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Jiří Černý, virolog z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity