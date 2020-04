Testy na hranicích, nebo po návratu domů? Havlíček a Prymula se neshodují na podmínkách pro vycestování

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula trvá na tom, že se lidé budou muset prokázat negativním výsledkem testu na koronavirus už pří příjezdu na hranice, jinak je čeká dvoutýdenní karanténa. Reagoval tak na výroky vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO), který v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že testování bude možná až po návratu v místě bydliště. Praha 10:09 24. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je třeba potvrzení o testu předložit již při příjezdu na hranice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na čtvrteční večerní tiskové konferenci vlády oznámil uvolnění zákazu volného pohybu osob i povolení možnosti cestovat do zahraničí - a to i na dovolenou. Uvedl také, že při návratu do Čech se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo se uchýlit do dvoutýdenní karantény.

„Pokud se tak nevykáži platným testem, půjdu do karantény už na hranici,“ řekl ve čtvrtek epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) však v pázek ráno v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že povinný test budou moct lidé podstoupit až v České republice a nikoliv jeho výsledek předkládat rovnou na hranicích. „Nemusí to být přímo na hranicích, Když se dotyčný vrací, má čas na to se vrátit do svého bydliště a nechat se otestovat. Pokud odmítne, bude následovat karanténa. S tím, jak je testování nyní dostupné a nemusí se na něj dlouze čekat, je to realizovatelné,“ vysvětlil Havlíček.

To však Prymula následně vyvrátil. Platným výsledkem testu se lidé podle něj musí prokázat už při hraniční kontrole, nikoliv až po příjezdu. „Tak jsme to navrhovali a přijali,“ reagoval na výroky vicepremiéra v rozhovoru pro Radiožurnál v pátek dopoledne.

Podmínky návratu

Prymula také upřesnil, že cestování budou i nadále provázet přísná opatření. „Neznamená to volný pohyb, záleží také na situaci v jiných zemích. U dovolených navíc budeme vyžadovat, aby lidé sdělili, do které destinace vycestují. Pokud nebude mít dotyčný test z daného místa, půjde automaticky do karantény. Budeme také dělat záznamy z pasu nebo občanského průkazu. I pendler musí mít platný test a každé dva týdny ho opakovat,“ uvedl.

Výroky náměstka ministra zdravotnictví potvrzují i informace na internetových stránkách ministerstva vnitra. „Občané mají dvě možnosti příjezdu do ČR: nástup 14denní karantény, nebo předložení potvrzení o absolvování testu s negativním vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví. Test nesmí být starší než čtyři dny,“ uvádí resort.

Prymula také uvedl, že cestování nebude zcela volné a to vzhledem k trvajícím omezeních především ve většině Evropských zemích. „Cestování nebude zcela na bázi dobrovolnosti. Po Evropě to nejspíš moc nepůjde. Budou ale probíhat jednání s některými zeměmi - například Německo, Rakousko, Slovensko nebo Chorvatsko. Nepůjde ale o plošný trend,“ vysvětlil Prymula.

Havlíček však doufá, že by do léta mohlo na hranicích dojít i k dalšímu uvolnění režimu. „Nechci spekulovat, co bude v létě. Bude-li se situace vyvíjet lépe, budeme pravidla nejspíš dále uvolňovat. Záležet bude na výsledcích,“ dodal.

