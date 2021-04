Havlíček: Je velmi málo pravděpodobné, že by se Rosatom mohl zúčastnit tendru na Dukovany

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je velmi málo pravděpodobné až takřka vyloučené, že by se Rosatom mohl zúčastnit tendru na dostavbu dukovanské elektrárny. V neděli na televizi Prima oznámil, že o tom ale musí rozhodnout vláda. Dodal, že stát firmu asi nepřizve ani do bezpečnostního prověřování. Už o půlnoci Havlíček pro Radiožurnál uvedl, že zjištění o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích může tendr ovlivnit. Aktualizováno Praha 11:48 18. 4. 2021 (Aktualizováno: 12:32 18. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Havlíček tak v neděli v televizi Prima reagoval na zveřejnění informací o důvodném podezření českých bezpečnostních složek, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích ve Zlínském kraji v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU.

Předpokládá, že vláda se v pondělí bude případem i českou reakcí vůči Moskvě zabývat a členové kabinetu dostanou další informace. „Nedovedu si představit, že by se v tuto chvíli Rosatom do bezpečnostního posouzení dostal,“ prohlásil Havlíček.

Uvedl, že informace o údajné účasti ruských agentů na explozi ve Vrběticích získal jen nedlouho před sobotní tiskovou konferencí premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). Případ podle něj dříve neprobírala ani Bezpečnostní rada státu. Zjištění českých bezpečnostních složek o ruské stopě ve Vrběticích považuje za absolutně nepřijatelné a nemá důvod o nich pochybovat.

Že se Rusko nejspíš tendru nezúčastní naznačil v neděli v Otázkách Václava Moravce i ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Požádal bych o strpení. Ministerstvo vnitra musí zkoordinovat postup služeb a připravit dotazníky. I když nevím, co bych musel do dotazníku pro Rusko napsat vzhledem k tomu, co se tady vzalo,“ popsal.

Podle březnového vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu zůstal Rosatom mezi uchazeči o stavbu v Dukovanech, se kterými chce český stát dál jednat. Vyřazena naopak byla čínská firma.

‚Největší útok od roku 1968‘

Pravděpodobné zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích je největším útokem cizího státu na české území od sovětské okupace v roce 1968, řekl v neděli v pořadu Primy předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Ondrej Veselý (ČSSD).

Vyhoštění 18 ruských agentů z velvyslanectví v Praze považuje za oprávněné, očekává od vlády další informace, svolal už jednání zahraničního výboru. Místopředseda výboru Jaroslav Bžoch (ANO) označil situaci za bezprecedentní a reakci české strany za adekvátní, také čeká na detaily případu.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová požaduje od české vlády ještě razantnější kroky, případ považuje za akt státního terorismu ze strany Moskvy.

Před zařazením ruských a čínských firem do dukovanského tendru už v minulosti bezpečnostní složky varovaly. Čínská firma byla nakonec ze zakázky vyřazena, ruský Rosatom se ale i přes kritiku opozice i bezpečnostních expertů mohl podle březnového vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu zúčastnit.