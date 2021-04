Havlíček k rozvolňování: Obchod už není toxickým ohniskem. Chtěli jsme dát podnikatelům jistotu

Obchody s obuví, oblečením, hračkami nebo třeba knihkupectví příští týden ještě neotevřou. Zákazníci v nich budou moci nakupovat až od dalšího pondělí 10. května. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je datum definitivní, a to bez ohledu na to, jestli skutečně počet nakažených za poslední týden klesne pod hranici 100 osob na 100 000 obyvatel. Podrobnosti sdělil v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 9:21 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když vláda představovala takzvané nové balíčky pro návrat zpět do normálního života, tak – a je to nedávno – uvedla, že hlavním kritériem bude incidence nových případů. Proč jste tedy teď stanovili konkrétní datum bez ohledu na to, jak se bude počet nakažených vyvíjet?

Protože jsme řekli, že incidence 100 na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní je orientační číslo. Samozřejmě jsou tam ještě jiné faktory.

Řekli jsme, že nejdřívější termín by mohl být 3. května, ale s tím, že jsme viděli, že incidence, která je dnes na úrovni někde mezi 140 až 145, tam v pondělí nebude. Byla diskuze, jestli když bude na úrovni 115 nebo 120, jestli bychom to přeci jenom neměli otevřít. Nakonec zvítězila obezřetnost. Myslím si, že je to asi správné. Přednost mají pochopitelně školy.

Nicméně v tom příštím týdnu to s největší pravidelností bude dále klesat, tak jsme to už nechtěli dál protahovat. Chtěli jsme dát obchodníkům jistotu. I kdyby to bylo třeba na úrovni 105 nebo 107, tak jsme definitivně rozhodli, že to v pondělí bude podobně, jako jsme teď v pondělí rozhodli o tom, že se otevřou služby, jako jsou kosmetika, kadeřníci nebo třeba pedikúra.

Epidemiologové, například Petr Smejkal, ale varují před rozvolňováním v mnoha oborech najednou. Ve čtvrtek z jednání vlády vyplynulo, že od 10. května se otevřou školy a školky ve zbytku země. K tomu i obchody, a to i v krajích, jako je Zlínský a Jihočeský, kde mají aktuálně přes 200 případů na 100 tisíc obyvatel. Není to příliš velké riziko, nebylo by lepší u krajů s nejvyšší nákazou ještě přeci jenom počkat?

Jdeme přesně podle doporučení právě skupiny MeSES pana doktora Smejkala. Skutečně jsme měli plán takový, že už to mohlo být i 3. května, nicméně MeSES nám doporučil, abychom obchody nechali až na 10. května.

Je třeba říct, že se neotevírají všechny školy, jde to postupně. Nejdříve šly mateřské školy, potom šel první stupeň, teď půjde rotační výukou druhý stupeň. Půjde ale v těch krajích, které jsou na tom pochopitelně lépe.

Dávat to tak – a já už jenom podotýkám, že se jedná o zbytek obchodů, z pohledu zákazníků jde o 18 procent obchodů, z pohledu počtu obchodů o 24 procent obchodů –, že bychom třeba neotevřeli obchody ve Zlínském kraji, už nedává smysl, protože lidé by se v podstatě přesunuli a jeli nakupovat jinam. Obchod dnes není toxickým, řekněme, ohniskem, a proto jsme si mohli dovolit ho 10. května otevřít.

Nicméně otevíráme postupně, rozhodně to nejde naráz. Ostatní služby typu restaurace, hotely, a tak dále ještě stále musí čekat.

Ano, ale co třeba zmíněný Zlínský a Jihočeský kraj? Máte tam ty predikce takové, že by počet případů na 100 000 měl výrazněji klesnout?

Predikce máme, ale jsme v době pandemické války. Vždycky může nastat situace, že se něco změní. Je pravda, že Zlínský kraj je dneska v trošku specifické situaci. Na druhou stranu, už i tam se to začíná lepšit, ale my se musíme dívat na průměr celorepublikový.

Máme dnes kraje, kde jsme na úrovni 40, a logicky by tedy mohly říkat: Proč jste to neotevřeli u nás? My tedy čekáme, proto jsme to 3. května neotevřeli, i když byla celá řada názorů, že by se možná už zas až tolik nestalo. Nechceme ale udělat chybu. Chceme se prostě přesvědčit, že to skutečně klesá, a být obezřetní.

Ve čtvrtek jste odhadl, že k dalšímu rozvolnění, k tzv. čtvrtému balíčku, by mohlo dojít 17. května. Tam patří už zahrádky restaurací, hotely, ale i venkovní koncerty. Opět by se to týkalo celé země, nebo jen regionů s týdenním průměrem 75 nakažených na 100 tisíc obyvatel?

Co se týká podnikatelských aktivit, ať už to jsou služby nebo obchody, tak se vždycky hovořilo o plošném opatření a vždycky je třeba říct, že se jedná o, dejme tomu, datum 17. května, ale podle dat. A ta musí být taková, že musí být incidence v tomto případě na úrovni 75 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Teď se ale stále bavíme o 3. a 10. květnu o incidenci 100 na 100 tisíc obyvatel. Tam si troufáme tvrdit, že to skutečně nastane, protože už jsme velmi blízko, takže toho 17. může nastat. Budeme rádi, když to nastane. Na druhou stranu je třeba, aby incidence skutečně ještě klesla k 75.