Resort dopravy odloží až třetinu silničních staveb. ‚Rozhodující je, kolik jich zahájíme,‘ míní Havlíček

Část velkých staveb silnic nebo dálnic příští rok pravděpodobně nezačne. Stát původně plánoval, že dělníci zahájí práce na 29 místech. Radiožurnál ale získal z ministerstva dopravy dokument, ze kterého vyplývá, že přibližně třetinu velkých staveb nejspíš čeká odklad. „To je úplně běžná věc. Rozhodující je, kolik staveb se zahájí,“ řekl Radiožurnálu ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Praha 10:43 2. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Karla Havlíčka (za ANO) se navzdory kritice a odkladům stávající vládě daří plnit plány na výstavbu dálnic a obchvatů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle přehledu investorské přípravy, tedy dokumentu vašeho ministerstva, příští rok zřejmě nezačne třetina původně plánovaných staveb. Proč je odkládáte?

To je úplně běžná věc. Na takto velkých stavbách dochází přibližně v 25 až 30 procentech k odsunu. To se tam posouvá už rok předcházející. Rozhodující je, kolik staveb se v daném roce zahájí – u dálnic to je letos absolutní rekord 91 kilometrů. Jen podotýkám, že mezi lety 2011 a 2014 to bylo 200 metrů ročně. Je to o přípravě a investicích, ale to, že se výstavba posune, je dáno výkupem pozemků nebo blokováním ze stran ekologických spolků. Něco trvá měsíce, něco déle, ale vždy tam máme rezervu, aby se daný rok vše postavilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč ministerstvo dopravy posouvá některé stavby dálnic? Poslechněte si rozhovor se šéfem resortu Karlem Havlíčkem (za ANO)

Část opozice vám ty odklady vyčítá. Například podle místopředsedy sněmovního podvýboru pro dopravu Ondřeje Polanského (Piráti) jsou časté průtahy způsobeny tím, že často měníte priority výstavby, a Ředitelství silnic a dálnic tak musí plánovat hodně projektů zároveň. Navrhuje tak, aby sněmovna přišla s plánem investiční dopravní výstavy a schválila jej formou zákona.

Zní to hezky, ale plán máme. Problém nastává v tom, že zelené spolky, mezi které řadím i Piráty, kteří jsou de facto strana zelených, která zpochybňuje celu řadu staveb, včetně středočeské D3, stavby blokují. Není to o tom, že nemáme plán, ten máme, ale ve 20 až 30 procentech případů nastane situace, kdy se stavba musí posouvat. Naštěstí je to v řádu měsíců, což může být dáno složitosti výkupu pozemků, na což jsme reagovali liniovým zákonem. I proto máme v tomto roce rekordní výstavbu, protože to aplikujeme.

Druhým problémem mohlo být to, že velké stavby musely vyřizovat i úřady. Proto jsme museli změnit stavební zákon – ten prošel třetím čtením a dnes je to lepší. Co se týká blokování zelených spolků, je to otázka do budoucna. Ale když se podívám na klíčové stavby, zelení ekologové, místy fanatici, je blokují.

Třetina plánovaných staveb silnic a dálnic příští rok nezačne. Na vině je dlouhé přípravné řízení Číst článek

Příští rok ale nejspíš nezačne třetina plánovaných staveb. Podle dokumentu vašeho ministerstva je téměř jisté, že i další rok nezačne takřka 20 procent staveb. Resort dopravy vedou zástupci ANO přes sedm let, tudíž času na přípravu staveb jste měli dost. Řekněte těm lidem, kteří léta čekají na obchvat, proč se to nedaří.

Ono se to právě daří. Opakuji, že mezi lety 2011 a 2014 se ročně zahájila stavba 200 metrů dálnic, naše vláda zahájila v průměru ročně 35 kilometrů nových dálnic, dnes to bude 91 kilometrů. To je jednoduchá a jasná odpověď. Že nám ekologové blokují část staveb, je fakt, který stavby posouvá. V každém případě co jsme slíbili, to postavíme, jen se nám to posune z roku předchozího. Čili rekordní investice, které jsou na výši 127,5 miliardy korun ročně s tím, že před pár lety to bylo 50 miliard ročně, postavíme. Jen může nastat situace, že když je některá stavba blokována, musíme ji nahradit jinou.