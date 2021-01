Restauratéři si stěžují na nefunkční dotační systém Gastro. ‚Jede to slušně,‘ reaguje Havlíček

Systém k podávání žádostí v dotačním programu „COVID – Gastro Uzavřené provozovny“ postihl výpadek a uživatelé měli problém s registrací. Upozornil na to server Hlídač státu i sami restauratéři na sociálních sítích, podle kterých problémy trvají dál. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ale pro Radiožurnál reagoval, že systém funguje dobře. Také uvedl, že součástí žádosti musí být čestné prohlášení o neporušování vládních opatření. Praha 11:55 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Havlíček potvrdil, že součástí žádosti musí být i čestné prohlášení, v němž podnikatelé uvedou, že neporušili vládní nařízení | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O podporu 400 korun za zaměstnance mohli od pondělí žádat podnikatelé, kterým klesly v posledním čtvrtletí loňského roku v meziročním srovnání nejméně o třicet procent – a to za každý den, kdy museli mít v období od 9. října do 10. ledna vinou epidemických restrikcí zavřeno.

Například podle serveru Hlídač státu ale systém byl v pondělí až polovinu času nedostupný. A s velkým výpadkem se potýká i v úterý. Nejdelší trval přes hodinu. Registrace některým uživatelům proto místy trvala i několik hodin a proces komplikovaly opakované chyby portálu, píšou na sociální sítě.

„Server nebyl dostupný více než 55 procent času. Jediný interval, kdy fungoval pravidelně, byl od 2.00 do 6.30. Jinak nefungoval vůbec nebo jen velmi pomalu,“ popisuje šéf projektu Hlídač státu Michal Bláha.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček problémy přisuzuje faktu, že aktuálně probíhají i registrace do dalších programů, jako například COVID – Nájemné. Situace by podle něj měla být od úterního rána lepší.

„Tím, že probíhá víc programů, tak jede systém o trochu pomaleji. Souvisí to i s rekordním množstvím žádostí jen v programu Uzavřené provozovny. Postupně jsme systém posílili a z rána mám informace, že to jede slušně. Hlídač státu nemá vždy objektivní informace, čímž to ale nějak nezpochybňuji,“ reagoval Havlíček pro Radiožurnál. Za první den podle něj ministerstvo přijalo okolo 3000 žádostí.

Čestné prohlášení

Havlíček také potvrdil informaci, že součástí žádosti musí být i čestné prohlášení, v němž podnikatelé uvedou, že nikdy neporušili vládní nařízení.

„Považuji to za fér. Není možné, aby v situaci, kdy drtivá většina obyvatel a podnikatelů dodržovala pravidla, čerpali státní dotace na zavřené provozovny současně i ti, kteří opatření porušovali. Byl by to výsměch všem, kteří se chovají zodpovědně. Neustále slyším, že někdo nařízení nedodržuje, ať je pokutován a kontrolován. Často to technicky není možné. A toto je spravedlivé. Nedodržujete vládní nařízení, nedostanete vládní podporu,“ doplnil ministr v SMS zprávě.

Naopak pro program COVID – Nájemné se blíží vypršení termínu pro podání žádostí. Havlíček však připustil, že v případě zájmu lhůtu pro registraci prodlouží i po 21. lednu. „Je pravda, že někteří lidé to nechali na poslední chvíli a je jich tam více, než se předpokládalo. Nikdo ale nemusí mít strach, že by se to nezvládlo. Jsme schopni to všem o pár dní prodloužit,“ dodal Havlíček.