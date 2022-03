Dopustil se excesu, za neférovou kampaň ale Havlíček pokutu nedostal. Důvod? Úřad měl šibeniční lhůtu

„Představují exces.“ Tak vyhodnotil Úřad pro hospodaření politických stran vyjádření bývalého ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) v jeho pořadu Na rovinu. Vyplývá to z rozhodnutí, které má server iROZHLAS.cz k dispozici. Přesto musel úřad řízení zastavit a exministr se tak možné pokutě vyhnul. Důvod? „Musíme řízení zahájit v šibeniční lhůtě tří měsíců. Nelze vždy zaručit, že se lhůta stihne,“ vysvětlil Jan Outlý z úřadu. Brno 6:53 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mohu potvrdit, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí uznal naše námitky a řízení zastavil,“ reagoval začátkem února na dotaz serveru iROZHLAS.cz manažer hnutí ANO Jan Richter.

Vypadalo to, že příběh porušení předvolebních pravidel před loňskými sněmovními volbami ze strany exministra Havlíčka, je u konce.

‚Úřad si uvědomil absurditu tzv. prohřešku.‘ ANO nemusí platit pokutu za video exministra Havlíčka Číst článek

Možného přestupku se měl dopustit tím, že loni koncem července v online pořadu Na rovinu, v němž odpovídal na dotazy ohledně resortů průmyslu a dopravy, mluvil i o sobě a své kandidatuře na poslance.

Hlídači politických kampaní za to původně vyměřili hnutí ANO pokutu ve výši 35 tisíc korun. To se ale odvolalo, úřad na konci ledna řízení zastavil a sankce tak fakticky neplatila.

Z rozhodnutí k zastavení řízení ale vyplývá, že Havlíček přesto pochybil. „I nadále má Úřad zato, že vyjádření, která byla popsána v příkazu (...) a která doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, užil v pořadu NA ROVINU s Karlem Havlíčkem č. 30/2021, představují exces,“ stojí v dokumentu, který iROZHLAS.cz získal s pomocí informačnímu zákonu.

Člen dohledového úřadu Jan Outlý serveru iROZHLAS.cz popsal, že Havlíček ve svých videích někdy vystupoval jako ministr a někdy jako soukromá osoba a kandidát na poslance. Bylo tedy těžké rozlišit, kdy reprezentují úřad a kdy sebe.

„Většinou v pořadu vystupoval jako ministr a vyjadřoval se k dopravě a průmyslu, ale v některých dílech své monology prokládal útoky na jiné účastníky voleb, sděleními o tom, že kandiduje a proč je dobré, aby byl znovu zvolen, nebo popisoval své osobní záliby, což ministerská agenda není,“ přiblížil důvod, proč úřad trvá na to, že jeho vyjádření nebyla v pořádku.

Promlčeno

Proč tedy bývalý dvojitý ministr – Havlíček kromě resortu průmyslu řídil i ministerstvo dopravy – pokutu nedostal? „Věci tohoto typu řešíme logicky nejprve s kandidujícími stranami. A teprve když se ukáže, že přestupek nespáchaly ony, můžeme řízení zahájit s jiným podezřelým,“ vysvětlil Outlý.

„Většinou v pořadu vystupoval jako ministr a vyjadřoval se k dopravě a průmyslu, ale v některých dílech své monology prokládal útoky na jiné účastníky voleb, sděleními o tom, že kandiduje a proč je dobré, aby byl znovu zvolen.“ Jan Outlý (člen dohledového úřadu)

Dohledový úřad tedy nejdříve zahájil řízení s hnutím ANO. To ale bylo zastaveno, protože strana neměla s videi ministra nic společného. Jenže na zahájení řízení s Havlíčkem už nebyl čas.

„V důsledku zásahu Ústavního soudu do přestupkového zákona v roce 2020 nemůže náš úřad trestat porušení volebního zákona podle obecných pravidel pro přestupky, podle kterých by měl na zahájení řízení čas tři roky od jejich spáchání. Místo toho musíme řízení zahájit v šibeniční lhůtě tří měsíců,“ popsal Outlý.

Havlíčkův „exces“ tak byl promlčený. „Vzhledem k různým správním lhůtám, jiným administrativním nezbytnostem a kapacitním možnostem úřadu nelze vždy zaručit, že se lhůta stihne. A to se bohužel stalo i v tomto případě,“ uvedl s tím, že ale není možné předjímat, že by Havlíček pokutu dostal, když řízení nebylo zahájeno.

Pořad Na rovinu

Co zaznělo v pořadu, kterým se hlídači politických kampaní zabývali? „Mám rád pivo, nevypiju ho nějaká velká množství, ale mám rád český pivo, mám rád i piva z rodinných pivovarů, takže když někde šlapeme, chodíme, tak kde vidíme malý pivovar, tak tam hned zaplujeme a dáme si jedno dvě,“ řekl v něm například Havlíček.

Mluvil i o své kandidatuře do Poslanecké sněmovny. „Snažím se to odpracovat a samozřejmě každý ať se rozhodne, jestli se mu zdají, že ty výsledky jsou, nebo nejsou,“ řekl.

„Moje určitá výhoda je, že jsem 30 let byl v byznysu, v reálném prostředí, nikoliv v politickém prostředí. (...) Tak i proto třeba teď kandiduji a myslím, že je to fér, abych dostal důvěru od voličů, a pokud ji nedostanu, tak je to naprosto spravedlivé a prostě respektuji to, beru to a musím to vzít sportovně,“ pokračoval tehdy šéf resortů dopravy a průmyslu.

V příspěvku se dotkl i knihy premiéra Andreje Babiše (ANO) Sdílejte, než to zakážou!, která sloužila jako součást předvolební kampaně vládního hnutí. „Zaujala mě kapitola v nové knize pana premiéra ohledně zdejších kosmických technologií a potenciálu v průmyslu. Sledujete kosmické snahy Jeffa Bezose a Elona Muska a co na ně říkáte?“ přečetl dotaz od diváka.

Absurdní

Sám Havlíček už dříve pochybení odmítl. „Jsem rád, že k tomu úřad přistoupil takto a uvědomil si absurditu tzv. prohřešku,“ napsal v SMS zprávě serveru iROZHLAS.cz na konci ledna, když Úřad pro dohled nad hospodařením stran řízení s hnutím ANO zastavil.

‚Mám rád pivo.‘ Havlíček porušil pravidla předvolební kampaně, hnutí ANO za jeho výroky dostalo pokutu Číst článek

Redakce se ho nyní zeptal i na fakt, že dle úřadu se i přesto dopouštěl svými výroky excesů. „Celá ta diskuse je úplně absurdní. Kdo má všech pět pohromadě, snad musí uznat, že když se mě v živém vysílání zeptá, jestli mám rád pivo, že je normální odpovědět,“ napsal v SMS zprávě.

Nynější poslanec a místopředseda sněmovny dodal, že pokud by neodpověděl, protože by to mělo být bráno jako nepřiměřená sebeprezentace, musel by být prohlášen „za někoho, kdo není úplně fit“.

Ačkoliv Havlíček nyní už post ministra nezastává, pořad Na rovinu běží na jeho kanálu na YouTube dál. V posledním díle, který byl zveřejněn tuto středu, například řešil ceny pohonných hmot.

Hnutí ANO v řízení o pokutě mimo jiné argumentovalo tím, že „uvedený pořad je podle všeho vytvářen v rámci činnosti Karla Havlíčka jako veřejného funkcionáře ze strany jím řízeného resortu“.

Havlíček nyní vysvětlil, že pořád jde na jeho náklady. „Potřebuji k tomu jednu amatérskou kameru nebo mobil, případně můj notebook. Náklady byly pouze můj čas, případně čas jednoho kolegy, který vždy hlídal, aby natáčení nespadlo. Tak je to dosud,“ napsal v SMS zprávě.