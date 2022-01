Covidové kompenzace i pro kasina? ‚Nemohli jsme dávat jen někomu, museli jsme plošně,‘ říká Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN) zkritizoval minulou vládu, že rozdávala podporu za ztráty v době covidu i velkým firmám. Mimo jiné to byly třeba kasina. „Jednoznačně ale suverénně nejvíc dostali živnostníci a menší podnikatele,“ obhajoval se ve Dvaceti minutách Radiožurnálu poslanec a exministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Mají být podle něj i nadále kompenzace pro podnikatele vypláceny plošně? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Váš nástupce, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), na vaši adresu řekl: „Za mého předchůdce se vyhazovaly miliardy na pomoc s dopady covidové krize z helikoptéry. Očividně se při jejich rozdávání jen minimálně bral ohled na to, jestli peníze budou využity účelně a jestli skutečně pomohou těm, kteří to nejvíce potřebují. A teď nám ty peníze samozřejmě budou chybět.“ Jak jste postupoval jako ministr průmyslu a obchodu při určování toho, kdo má nárok na pomoc s dopady covidu?

Pan ministr se opět velmi mýlí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhodnutí o stavebním povolení nemá být v rukou obce, ale státu, hájí minulou Sněmovnou schválené znění stavebního zákona Karel Havlíček

My jsme totiž zpočátku ty zdroje dávali do předem definovaných skupin, ale byl obrovský tlak – zejména ze strany opozice, samozřejmě i ze strany podnikatelů, ze strany jejich zástupců, svazu a ve finále musím korektně říct, i ze strany Evropské komise – že není možné dávat ty zdroje pouze někomu, ale musíme je dávat plošně. Jinými slovy těm, kteří jsou buď zavřeni, nebo kteří byli omezeni.

Poté už to bylo jen o tom, kolik to bude procent z daných nákladů, přičemž samozřejmě drtivou část z toho měli malé a střední firmy a živnostníci. U nich jsme měli výrazně lepší podmínky, ve smyslu uznatelných procent z nákladů. U těch větších firem se to zastropovalo.

Kdo čerpal covidové státní dotace? Mezi třiceti největšími příjemci je i pět provozovatelů kasin Číst článek

Čili jste se nezabývali tím, jestli ji konkrétní příjemce pomoci i opravdu nejvíce potřebuje. Zkrátka jste nastavili parametry a kdo je splnil, inkasoval pomoc?

My jsme ani jinak nemohli, protože kdybychom to tak udělali, jednalo by se o nedovolenou podporu.

Stát nemůže mít v ruce nástroj, že by se zamyslel a řekl: ‚Tak třeba ten, kdo prodává alkohol, tomu peníze dáme, a ten, kdo prodává třeba potraviny, tak tomu nedáme.‘ Jestliže byl zavřen, jestliže byl omezen, poté ji musel dostat.

96 % pro živnostníky

Rozruch způsobilo zjištění, že za vaší vlády na pomoc od státu kvůli covidu dosáhly také hazardní společnosti. Ty částky nejsou malé. Asi nemůžete popřít, že hazardní byznys má často společensky nepříjemné průvodní jevy, proto bývá třeba vysoce daněn. Neměli jste přeci jen při rozdělování pomoci také zohlednit právě to, že jde o hazardní společnosti a ty podmínky třeba v tomto případě zpřísnit?

To se právě snažím vysvětlit. Pokud někdo byl vlivem nařízení vlády - byť z vyšší moci, to znamená covidu - uzavřen, tak v tomto případě přece nemůžeme rozlišovat, jestli je to hotel, jestli je to kasino nebo jestli je to poskytovatel takové či onaké služby. Jakkoliv bychom třeba i chtěli.

V tu chvíli, kdy je omezen, tak prostě má právo na to, aby dostal - stejně jako všechny ostatní firmy - určitou část nákladu. Udělali jsme to, že jsme jim to zastropovali. Jednoznačně ale suverénně nejvíc dostali živnostníci a menší podnikatele, kteří z těch zdrojů dostali řádově asi 95 nebo 96 procent.

Váš nástupce Jozef Síkela říká, že pokud teď bude ministerstvo nějaké kompenzace vyplácet, zaměří se na podnikatele, kteří si bez takové pomoci těžko poradí. Zároveň by měli prokázat životaschopný podnikatelský model, alespoň částečně uzpůsobený na aktuální podmínky trhu. Jak se díváte na tento záměr?

V dané chvíli je to celkem rozumné, protože jsme v roce 2022, kdy není všechno zavřeno. My jsme o tom ale rozhodovali v průběhu roku 2021 a určitě si vzpomínáte na ten gigantický tlak, kdy všichni říkali: dávejte to rychle, dávejte to plošně. Nebylo prostě možné posuzovat, zda má firma větší ziskovost nebo menší.

Ošetřovné, izolačka i kompenzační bonus. Sněmovna schválila příspěvky lidem zasaženým pandemií Číst článek

Notabene opoziční strany, včetně parlamentních komisí, byly úplně nejtvrdší. Osmnáctého března nám například představitelé SPOLU řekli – a je z toho záznam – že chtějí rychlou pomoc všem, podtrhuji, všem podnikatelům, a to ve výši sta procent, což jsem rozporoval, že to nebylo možné dát.

Jednatřicátého března přišli Piráti a STAN a řekli, že chtějí zvýšení kompenzací s okamžitou úpravou, aby na pomoc dosáhly všechny zasažené firmy. Znovu říkám všechny, ať už je to kasino, ať už je to hospoda, ať už je to hotel.

Pak přišel Senát a chtěl také okamžitě zvýšení, pan (nyní již bývalý poslanec Pirátů Mikuláš) Ferjenčík je chtěl ještě zvýšit. Já jsem argumentoval tím, že sto procent dávat nemůžeme. Nakonec jsme nicméně udělali určité kompromisy a myslím si, že jsme díky tomu zachránili desetitisíce podnikatelských subjektů – zejména živnostníků, protože dokonce počet živnostníků meziročně vzrostl. Neříkám kvůli tomu, ale zachránili jsme.

Proč vázne spuštění nových kompenzačních programů připravených minulou vládou? A proč současná opozice odložila projednávání stavebního zákona na březen? Poslechněte si celý rozhovor s Karlem Havlíčkem vedený Vladimírem Krocem.