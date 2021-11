Havlíček: Zálohy za energii pro klienty DPI se v listopadu sníží o 50, v prosinci o 40 procent

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce společně s Energetickým regulačním úřadem snížit zálohy za energie pro klienty v režimu dodavatele poslední instance (DPI), a to v listopadu o 50 % z původně vyměřené zálohy, v prosinci o 40 %. V dalších měsících by už lidé platili plnou výši zálohy. Resort nyní podle ministra Karla Havlíčka (ANO) ladí s úřadem a dodavateli poslední instance způsob provedení. Definitivně by měl být znám ve středu. Praha 16:22 2. 11. 2021 (Aktualizováno: 16:54 2. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve hře je podle Havlíčka memorandum s dodavateli poslední instance. „Což by byla varianta rychlá,“ sdělil Havlíček v úterý na tiskové konferenci. Podle něj existuje šance, že se MPO s dodavateli domluví. Šlo by tak o nelegislativní variantu. Druhou možností je snížení záloh na základě vyhlášky, kterou připraví Energetický regulační úřad.

Vysoké zálohy, které museli lidé zaplatit v říjnu, už podle Havlíčka nejde vyřešit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, dle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas. Snížení záloh by mělo být definitivně schváleno do 15. listopadu.

Například ČEZ začal v tomto týdnu rozesílat rozpisy záloh pro klienty, kteří jsou u ČEZ v režimu dodavatele poslední instance (DPI). Průměrná výše záloh na nejběžnějších sazbách jako D02 dosahuje 1700 korun měsíčně.

Zákazníci přecházející z DPI na fixované produkty ČEZ. Prodej mohou za elektřinu ve stejné sazbě ušetřit na zálohách až 400 korun měsíčně. Splatnost záloh společnost zároveň posunula na konec listopadu.

Havlíček vedle toho v úterý oznámil, že podal trestní oznámení na společnosti Bohemia Energy, důvodem je podezření ze spáchání trestného činu proti majetku.

V režimu dodavatele poslední instance skončilo na 900 000 bývalých klientů Bohemia Energy, která rozhodnutí o ukončení dodávek elektřiny a plynu oznámila v polovině října. Bohemia Energy byla největším uskupením alternativních dodavatelů energií v ČR se zhruba 900 000 odběrnými místy.

O ukončení činnosti následně informovala také firma A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy a Kolibřík energie s 28 000 klienty.