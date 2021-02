Otevřít obchody? ‚Pojďme si to na 14 dní vyzkoušet, pak případně zatáhneme za brzdu,‘ uvedl Havlíček

Možné otevření obchodů avizoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už v pondělí. V úterý pak vláda poprvé jednala s opozicí o jejich požadavcích. Podle Havlíčka by obchody mohly otevří 22. února za zpřísněných hygienických podmínek. „Zůstaly by rozestupy, roušky pro zákazníky, dezinfekce a jeden zákazník na 15 metrů čtverečních,“ řekl pro Radiožurnál. Novinkou by pak bylo povinné nošení respirátorů u veškerého personálu. Rozhovor Praha 19:27 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Máme představu, že by v každém obchodním centru byl kiosek, kde by se nabízely respirátory na bázi FFP2, řekl na Radiožurnálu vicepremiér Karel Havlíček. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přinesla schůzka lídrů vlády a opozice jasnější pohled na to, jestli se obchody opravdu otevřou 22. února?

Troufám si tvrdit, že ano. Ten náš návrh, který chci předložit vládě, a který byl velmi dobře prokonzultován i s Asociací krajů, což jsme si slíbili v průběhu víkendu, tak byl ráno přednesen na Radě pro zdraví. Současně jsme ho diskutovali i s opozicí. Postupně se dostáváme k tomu, že by mohl být podpořen ze všech stran.

Je pro i ministerstvo zdravotnictví a epidemiologický vládní tým?

Nemluvil jsem se všemi členy vládního epidemiologického týmu. Pro mě je důležité stanovisko ministra zdravotnictví. Z jeho strany byly požadavky na zpřísnění ochrany a návrh na povinné nošení respirátorů pro veškerý obslužný personál, který přijde do kontaktu se zákazníky. Také jsme navrhli, že bychom se s obchodními centry dohodli na propagaci toho, aby se respirátory aktivně nabízeli i zákazníkům. Nebude to povinnost, ale představu máme takovou, že by v každém obchodním centru byl kiosek, kde by se nabízely respirátory na bázi FFP2. Řešili jsme také hygienické požadavky a technické věci. Zůstávají rozestupy, roušky pro zákazníky, dezinfekce a jeden zákazník na 15 metrů čtverečních.

Jedna věc jsou opatření na papíře, druhá věc, jak se dodrží v praxi. Budou mít obchody větší odpovědnost za dodržování?

Ano, to říkáte správně. Musíme si uvědomit, že už dnes je velká část maloobchodu otevřená. Některé prodejny se tváří, že jsou zavřené, ale zároveň dokážou pro svoje zákazníky otevřít. To beru to do jisté míry jako zlomový moment. My jsme doposud stále říkali, že ta situace není dobrá, přitvrzovali jsme, ale teď vidíme, že situace se i přesto nelepší. Tak na to pojďme opačně, pojďme si říct, co pro to musíme všichni udělat. Pojďme se pokusit vzbudit zase vzájemnou důvěru. Chápu, že po roce restrikcí to není jednoduché.

Pojďme si to na dobu 14 dnů vyzkoušet, dodržovat všechna pravidla, pak můžeme jít na další oblasti služeb. Pokud uvidíme, že to zvládáme, tak můžeme jít na další oblasti služeb.

Kdybychom viděli, že to nezvládáme, tak můžeme vždy zatáhnout za ruční brzdu. Pokud nezačneme odšpuntovávat ten stav, který je, tak se budeme neustále točit jako vítr v bedně a budeme se pořád navzájem přesvědčovat, jestli je více toxický sportovní klub, maloobchod, nebo kultura. Musíme s tím už začít něco dělat a tvořit, ne jen přidávat restrikce.

Premiér Andrej Babiš v neděli v pořadu Čau lidi zdůraznil, že v nejbližší době se rozvolňovat nebude. Podle něj by to přineslo nekontrolovatelné šíření nákazy. Co se za ty dva dny změnilo?

Nezměnilo se nic. Netvrdíme, že situace je dobrá, to není. Ale máme několik variant řešení. Začněme dodržovat pravidla, začněme je možná i v některých ohledech zpřísňovat, ale udělejme to tak, že na druhou stranu i něco pustíme. Například, když sice otevřeme, ale zavedeme respirátory.

Nepochybně tu máme i nějakou politickou situaci. Poté, co nám parlament neodsouhlasil pokračování nouzového stavu, tak to až do neděle vypadalo, že mohla nastat realita, kdy by skončil nouzový stav a otevřelo by se prakticky vše s výjimkou restaurací a hotelů. Což by z pandemického hlediska byl velký problém.

Nemůžeme se dneska tvářit, že jsme ve vzduchoprázdnu. My jsme v nějaké realitě, a pokud bychom nejednali intenzivně s kraji, tak bychom byli v úplně jiné pozici. Na něčem jsme se s nimi dohodli, teď se to snažíme plnit. Podle mého názoru je to kompromis možného, a v dané chvíli by tohle nemělo být epidemicky problematické.

Na dnešním jednání byl na stole také pandemický zákon. Z návrhu, který včera schválila vláda, byla opozice dost rozčarovaná, podle dohody k němu ještě dnes pošle svoje připomínky. Je vláda ochotná je do návrhu zapracovat?

Určitě, my jsme to i řekli. Nebral bych to jako rozčarování, to je už pak ta hra mezi koalicí a opozicí. Opozice, notabene před volbami, nemůže předstoupit a říci „váš pandemický plán je výborný“. To by byla politická sebevražda.

Otázka kompenzací

V tom pandemickém zákoně nebyla parlamentní kontrola, nebyla tam otázka kompenzací. Budete tedy akceptovat, že tyto části by byly do návrhu zapracovány?

Budeme čekat na požadavky, co nám dá opozice. Řekli jsme, že pokud to bude konstruktivní návrh, bude dávat smysl a budeme schopni se na něm všeobecně shodnout, tak není důvod, abychom cokoliv dneska prodlužovali. Určitě budeme maximálně vstřícní.

Souhlasí vláda s tím, aby do návrhu byla zahrnuta i parlamentní kontrola, vyhlášení pandemického stavu, a aby tam byla upravována i otázka kompenzací?O tom bude ještě diskuze v následujících hodinách. Dnes jsme se tyto požadavky teprve dozvěděli, takže nám dejte pár hodin na to, abychom si to prošli.

Z vašeho pohledu by měl být upravený stav, kdy vláda nařídí třeba podnikatelům něco zavřít, ale nemáme zákon, který by pro ně stanovil odškodnění?

Můj názor je takový, že to neřeší odškodňovací zákon. Pokud k něčemu takovému dojde, tak okamžitě musí jít kompenzace. Kompenzace musí jít adekvátně k danému odvětví oboru, segmentu trhu, není možné to dělat paušálně. Představte si, kdybychom přistoupili na hru toho, to že by se mělo odškodňovat pouze podle výše nákladů. V tu chvíli kompenzujeme úplně vše, co měl dotyčný v nákladech, aniž bychom zjišťovali, zda to byl náklad zbytný či nezbytný.

To by pak byla otázka asi toho, jak by zákon byl koncipován. Podle vás není takový zákon potřeba?

Domnívám se, že to není otázka zákona. Je to otázka pružného vytvoření kompenzací, které se pak budou rychle vyplácet.