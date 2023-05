Karel porušil královskou tradici, když po maturitě nastoupil místo do armády na univerzitu. Stal se tak prvním britským následníkem trůnu, který získal vysokoškolský titul. Na Trinity College v Cambridge studoval archeologii a antropologii, později přestoupil na historii.

Prince z Walesu, což je titul určený pro dědice britského trůnu, z něj udělala královna Alžběta II. v roce 1958, když mu bylo devět let. Investitury, tedy „uvedení“ do funkce, se dočkal až v červenci 1961 na hradě Caernarfon. Předtím strávil devět týdnů na Aberystwythské univerzitě, aby se naučil mluvit velšsky.

V mládí měl mnoho románků, včetně toho se svou současnou manželkou Camillou, se kterou chodil už v 70. letech. Nakonec ale podlehl tlaku rodiny, aby se usadil, a v roce 1980 se sblížil s Dianou Spencerovou. Svůj vztah nejdříve tajili, v únoru 1981 ale už oznámili zasnoubení. Dianě tehdy bylo 19 let, Karlovi 32.

Přestože tvrdil, že jsou pouze přátelé, povahu jejich vztahu potvrdil intimní telefonický rozhovor, který unikl do médií. „V tom manželství jsme byli tři. A to je docela tlačenice,“ komentovala princezna Diana v jednom z rozhovorů.

„Je to pěkná potvora. Potřebovala si vylepšit image a k tomu jí posloužila svatba. Ani já, ani William jsme s ní nesouhlasili. Byli jsme přesvědčeni, že přinese víc škody než užitku,“ uvedl v nedávném rozhovoru Karlův syn Harry. V průběhu let si ale pár získal popularitu.

Jeho první zahraniční cesta v roli panovníka vedla do Německa na konci letošního března. Stal se také prvním vládnoucím monarchou , který přednesl projev v německém Spolkovém sněmu.

Ještě jako následník trůnu byl Karel celkem pětkrát v České republice, respektive Československu. Poprvé to bylo v roce 1991, kdy přiletěl i s tehdejší manželkou, lady Dianou. Během svých cest navštívil nejen Prahu, kde spolupracoval na ochraně pražských památek, třikrát přicestoval také do Brna, byl v zámku Jezeří v tehdejším Severočeském kraji a zavítal i do vesnice Hostětín na východní Moravě.