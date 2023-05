Černochová o Řehkovi: Někdy se střetneme, ale to neznamená, že bychom si jeden druhého nevážili

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) připustila neshody s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Jde podle ní ale spíše o „různé názory“ mezi civilní a vojenskou částí ministerstva obrany. „My neseme politickou odpovědnost, a proto třeba máme pocit, že některé věci by se mohly odehrávat rychleji,“ popsala Černochová novinářům a dodala, že ji s Řehkou pojí společný cíl: modernizovat armádu. Washington/Praha 11:25 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karla Řehku si Jana Černochová (ODS) loni v létě vybrala jako náčelníka generálního štábu, funkce se ujal 1. července 2022 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myslím si, že celá ta záležitost je hodně přefouknutá, a to, že někdy se v něčem střetneme, neznamená, že bychom si jeden druhého nevážili,“ řekla novinářům ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Reagovala tak na zprávu o sporech mezi ní a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, kterou minulý pátek přinesly týdeník Respekt a Deník N.

Řehka se totiž 4. května kvůli neshodám s ministryní sešel s premiérem Petrem Fialou (ODS) a poradcem vlády pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem.

Informaci Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz potvrdily čtyři zdroje blízké účastníkům setkání. Řehka, Pojar i Fiala schůzku odmítli komentovat, nikdo ji ale nepopřel.

Podle zdrojů Radiožurnálu a iROZHLAS.cz, které si nepřály být jmenovány, jde o vyhrocení několikaměsíčních sporů mezi Řehkou a ministryní obrany Černochovou o kompetence. Ty se týkají povyšování, schvalování zahraničních cest nebo personálního obsazování.

„Já jsem pana náčelníka generálního štábu Karla Řehku k žádné rezignaci nevyzývala, on mi ani neřekl, že by nějakou rezignaci zvažoval,“ řekla Černochová, která je aktuálně v USA, kde se chystá v úterý podepsat s Američany smlouvu o obranné spolupráci (DCA).

Žabomyší války

Ministryně ale připustila, že třecí plochy mezi ní a Řehkou existují, zároveň ale vyjádřila naději, že „se to mezi námi zcela jistě vysvětlí, jakmile se vrátím do České republiky“.

„Diskutujeme věci, na které třeba oni jako zástupci vojenské části našeho resortu mají jiný názor než civilní část. Protože civilní část včetně mě a mých kolegů, my neseme politickou odpovědnost, a proto třeba máme pocit, že některé věci by se mohly odehrávat rychleji,“ uvedla s tím, že s Řehkou mají společný cíl, a sice modernizaci armády.

„Pan generál Řehka si přeje modernizovat armádu stejně, jako si to přeji já. Ale někdy to třeba naráží na to, že některý z jeho kolegů, možná třeba ne všechny informace, které na něj přenáší, tak jsou takové, aby si na to pan generál mohl udělat jasný názor,“ řekla ministryně s tím, že podle ní nyní není „čas ani prostor na nějaké žabomyší války“.

„Myslím si, že já s mým týmem jasně dokazuji, že to myslíme vážně. A to, že třeba někdy se dostanete s někým do konfliktu proto, protože chcete, aby všichni v té budově, kterou řídíte, vnímali ty věci stejně naléhavě, že teď je jedinečná příležitost tu armádu modernizovat,“ dodala ministryně obrany.

Seznam Zprávy v pondělí informovaly, že o neshodách ohledně vedení armády ví i prezident Petr Pavel a chce se s Řehkou, který v čele armády nestojí ještě ani rok, a Černochovou sejít.

„S panem prezidentem Pavlem se potkávám poměrně často. Řešíme spolu modernizaci armády,“ odpověděla Černochová obecně na dotaz, zda je připravená s prezidentem záležitost řešit.