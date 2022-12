Armádu vede od letoška generál Řehka. Kritizuje nedostatečnou modernizaci, chce přivést mladé lidi

Uplynulý rok byl také plný personálních změn v české armádě. Nové velení mají vzdušné i pozemní síly, vojenská policie a také samotný generální štáb. Dva měsíce po příchodu ministryně Jany Černochové z ODS na resort obrany rezignoval náčelník generálního štábu Aleš Opata. Bylo to ještě před vypuknutím války na Ukrajině. V polovině roku pak velení převzal sedmačtyřicetiletý generálmajor Karel Řehka. Příběhy 2022 Praha 9:20 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový náčelník generálního štábu Karel Řehka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je mi velkou ctí stát zde před vámi jako nový náčelník generálního štábu armády, která má tak skvělé vojáky. Udělám vše pro to, abych armádě a občanům České republiky sloužil dobře, a věřím, že jako jeden tým v nelehkých výzvách, které nás čekají, uspějeme,“ řekl při přebírání funkce generálmajor Karel Řehka.

Bývalý velitel elitní jednotky speciálních sil v Prostějově má zkušenosti z misí na Balkáně i z Afghánistánu, působil ve strukturách NATO a do armády se vrátil po dvouleté pauze, kdy vedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Tyto zkušenosti ocenila ministryně Jana Černochová z ODS: „Po řadě kybernetických útoků už nikdo nepochybuje o tom, o jak významná rizika se může jednat. Zkušenost z úřadu je pro nového náčelníka generální štábu obrovskou předností.“

Česko zaspalo

Řehka převzal velení české armády v době, kdy Rusko válčí na Ukrajině a Severoatlantická aliance kvůli tomu posiluje jednotky na východní hranici NATO. Česká vláda posílá na Ukrajinu sovětskou bojovou techniku, kterou už čeští vojáci nepoužívají.

„Jsem hluboce přesvědčen, že armáda je od toho, aby bojovala, a pokud nebojuje, má se na boj připravovat. To je hlavní role armády a jediná, ve které je nezastupitelná. Proto nás občané České republiky potřebují. Za svůj primární úkol považuji zajistit, aby armáda byla připravená, až to bude potřeba, a v boji obstála,“ řekl po svém jmenování na Vítkově Řehka.

Česko podle něj zaspalo s modernizací armády a velké nákupy vojáky teprve čekají, ať už jsou to bojová vozidla pěchoty nebo nadzvukové letouny. Vláda proto navýšila rozpočet na obranu o 20 miliard korun pro příští rok a v dalším roce plánuje dát dvě procenta HDP - což je ostatně závazkem Česka jako člena NATO.

„Ten dluh v armádě je obří. Ne každý si to uvědomuje. I kdybychom začali utrácet tři procenta HDP, tak víme, za co to utratit, máme ten dluh z minula nakumulovaný,“ řekl na podzim generál Řehka, který se chce zaměřit i na nábor nových vojáků. Česká armáda totiž stárne a průměrný věk vojáka je 38,5 roku.

„Technika, modernizace bez lidí je nic. Lidi jsou klíčem ke všemu. Války nevyhrávají stroje nebo zbraně. Války vyhrávají lidé a my potřebujeme mít lidi adekvátně připravené. K tomu novému konceptu válčení i pro nové platformy, které pořizujeme,“ doplnil Řehka.

Česká armáda se i proto zapojila do výcviku ukrajinských vojáků, kteří Čechům předávají cenné zkušenosti z reálného boje.

Generál Karel Řehka se setkal s novým vrchním velitelem sil NATO generálem Christopherem Cavolim. První zahraniční cesta generála Řehky ve funkci náčelníka generálního štábu byla právě na jeho slavnostní jmenování na Alianční velitelství pro operace v belgickém Monsu. pic.twitter.com/TaowWkHbOW — Armáda ČR (@ArmadaCR) July 5, 2022