Karel Schwarzenberg byl neuvěřitelně fotogenický, popisuje kurátor pietní výstavy a fotograf Materna

Dvacet dva předních českých fotografů a fotografek vyjadřuje svými snímky hold Karlu Schwarzenbergovi. Od soboty je k vidění v nové galerii Fragment výstava fotografií, která je pojmenována Pocta Karlu Schwarzenbergovi. „Jsou tady fotografie z doby jeho kandidatury na prezidenta, z doby, kdy byl ministr zahraničních věcí, fotky z jeho volnočasových aktivit. Prostě všehochuť," podotýká Dan Materna, který byl hostem Radiožurnálu. Rozhovor Praha 19:26 9. prosince 2023

Jak se podařilo takto rychle fotografickou výstavu dát dohromady?

Když jsem smutnou zprávu o úmrtí Karla Schwarzenberga dozvěděl, tak mě napadlo hned takovou věc udělat. Začal jsem obvolávat své kamarády, kolegy fotografy, kteří byli z toho nápadu nadšení.

„Oslovoval jsem fotografy, o nichž jsem věděl, že mají dobré fotky a že jsou skvělí," říká fotograf Dan Materna

Hned se začali hrabat ve svých archivech a vytahovat prostě různé staré fotky. Nakonec se mi sešlo skoro 300 fotografií, z kterých se potom vybral stovku, která tady je vystavena.

Sto fotografií od dvaadvaceti autorů. Jaké bylo kritérium, podle kterého jste vybíral?

Karel Schwarzenberg byl nepochybně neuvěřitelně fotogenický člověk. Všechny fotky byly většinou skvělé. Chtěl jsem, aby tady byly fotky z celého jeho porevolučního působení od roku 1989. Jsou tady fotografie z doby jeho kandidatury na prezidenta, z doby, kdy byl ministr zahraničních věcí, fotky z jeho volnočasových aktivit. Prostě všehochuť.

Podle čeho jste oslovoval kolegy?

Oslovoval jsem fotografy, o nichž jsem věděl, že mají dobré fotky a že jsou skvělí.

Jak bylo složité takto rychle zareagovat a zorganizovat výstavu narychlo, nečekaně, nepřipraveně?

Oslovení fotografové reagovali všichni hrozně rychle. Někteří přinesly jenom negativy, takže se jim to naskenoval a naše spolupracující fotolaboratoř tomu dala prioritu, takže se to celé zrealizovalo skutečně v rekordním čase. Ale doufám, že to na tom není vidět.

Jak pomáhala Knihovna Václava Havla?

Knihovna Václava Havla má ve svém archivu fotografie Oldřicha Škáchy, který dokumentoval dění na Pražském hradě, mimo jiné i fotografie Karla Schwarzenberga s Václavem Havlem v 90. letech. Spolu s Ondřejem Němcem poskytli unikátní snímky z této doby.

