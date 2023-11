Noblesní služba, laskavost i nadhled. Osobnosti vzpomínají na politika Karla Schwarzenberga

Ve věku 85 let zemřel Karel Schwarzenberg, jedna z nejvýraznějších postav polistopadové české politiky. Schwarzenberg byl ministrem zahraničí, několikanásobným poslancem a také skončil druhý v první přímé volbě prezidenta v roce 2013. „Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ vyjádřil se jeho stranický kolega Miroslav Kalousek (TOP 09). Praha 7:59 12. 11. 2023 (Aktualizováno: 8:01 12. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: Profimedia

Mezi prvními informoval o smrti Karla Schwarzenberga Miroslav Kalousek, který s ním v roce 2009 zakládal stranu TOP 09.

„Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ vyjádřil se ke smrti Schwarzenberga na sociální síti X.

Zemřel Karel Schwarzenberg….Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal. — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) November 12, 2023

Ke smrti politika se vyjádřili také jeho spolustraníci. Europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil považoval podle svých slov Schwarzenberga za symbol návratu svobody, demokracie a dalších tradičních evropských hodnot.

„Velká čest jeho památce. Jeho osobnost, myšlenky a neuvěřitelný nadhled budou hodně chybět,“ doplnil.

„Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ale ani se povznášet. Prostě si říct - Pán Bůh Tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe."



A pan Karel Schwarzenberg s tím naložil opravdu krásně... Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších… pic.twitter.com/wNKWxCShTD — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) November 12, 2023

Reakce přišly i od současných koaličních politiků. Bývalý ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN považoval Schwarzenberga za vizionáře.

„Jeden z největších státníků a vizionářů, co jsem v životě potkal. Učil nás, že pomáhat se musí! Moudrý, laskavý, noblesní a vnímavý člověk. Měl naplněný život. Ať odpočívá v pokoji,“ poznamenal.

Odešel @schwarzenberg_k, Pán Bůh mu dej nebe. Jeden z největších státníků a vizionářů, co jsem v životě potkal. Učil nás, že " pomáhat se musí! " Moudrý, laskavý, noblesní a vnímavý člověk. Měl naplněný život. Ať odpočívá v pokoji. pic.twitter.com/ZjaQYCkN2j — Petr Gazdík (@petrgazdik) November 12, 2023

Místopředseda hnutí STAN Schwarzenbergovi poděkoval za společné rozhovory.

„Sloužil. Noblesně. Bude chybět, není, kdo by jeho místo nahradil. Děkuji. Za každý rozhovor, který nutil přemýšlet a ptát se jak bych mohl být i já prospěšnější. Vyplatilo se vždy poslouchat každé jeho slovo. Naplněný život. Šlechtic,“ podotknul Farský.

Sloužil. Noblesně. Bude chybět, není kdo by jeho místo nahradil.

Děkuji. Za každý rozhovor, který nutil přemýšlet a ptát se jak bych mohl být i já prospěšnější. Vyplatilo se vždy poslouchat každé jeho slovo.

Naplněný život. Šlechtic. https://t.co/StHdD6wy9X — Jan Farský (@JanFar_sky) November 12, 2023

Mezi lidmi mimo vrcholnou politiku, kteří na informaci zareagovali, byla předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

„Kníže Karel Schwarzenberg bude Česku chybět. Takových osobností moc nemáme. Bude chybět i mně. Jeho nadhled, znalost života a umění si ho užívat byly vždy inspirující. Jsem vděčná, že jsem ho mohla potkávat. Měla jsem ho ráda,“ napsala během rána.

Kníže Karel Schwarzenberg bude Česku chybět. Takových osobností moc nemáme. Bude chybět i mně. Jeho nadhled, znalost života a umění si ho užívat byly vždy inspirující. Jsem vděčná, že jsem ho mohla potkávat. Měla jsem ho ráda.

Radiační situace na Ukrajině zůstává normální. — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) November 12, 2023