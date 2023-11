‚Když se kecají blbosti, tak spím.‘ Připomeňte si známé výroky Karla Schwarzenberga

Československo opustil Karel Schwarzenberg jako jedenáctiletý v roce 1948, po čtyřech desítkách let se ale do země vrátil a aktivně se zapojoval do politického života: pracoval v kanceláři prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, dvakrát byl ministrem zahraničí, založil a následně vedl politickou stranu TOP 09. Známé jsou především jeho výroky o česko-německých vztazích, kdy třeba o poválečném odsunu mluvil jako o vyhnání. Praha 12:50 12. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg | Foto: Michal Růžička | Zdroj: Profimedia

„Ten strašný cynismus u nás, korupce, taky hulvátství. Někdy mám obavu, když se na ten vývoj u nás dívám, že nám těch 50 let nejenom pokřivilo páteř, ale že jste taky trošku zblbli,“ tak hodnotil Karel Schwarzenberg v roce 2001 v České televizi porevoluční vývoj v Česku.

Bývalý ministr zahraničí, předseda TOP 09 a také kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg často mluvil o historii soužití Čechů a Němců. Jeho slova na toto téma pravidelně získávala velkou pozornost.

„Odsun není problém Sudeťáků, není to problém Němců nebo Rakušanů, je to problém český. Problém mého národa. My se musíme vyrovnat s tím, že jsme se ve svých dějinách ne vždy zachovali jako svatí,“ řekl třeba v roce 2003 ve vysílání Českého rozhlasu.

V roce 2007, když už byl ministrem zahraničí ve vládě Mirka Topolánka, označil poválečný odsun Němců z českých zemí za vyhnání.

„To, co se v roce 1945 stalo, přirozeně bylo vyhnání. Je nesmysl to popírat. Byl jsem vždycky pro to, aby se věci nazývaly pravým jménem,“ řekl tehdy.

Ve stejné době se také intenzivně řešila možná stavba amerického protiraketového radaru v Brdech. Karel Schwarzenberg to tehdy jako šéf české diplomacie podporoval a byl to on, kdo jako ministr zahraničí podepsal smlouvu s tehdejší americkou ministryní zahraničí Condoleezou Riceovou. Ze stavby nakonec sešlo, ale Schwarzenberg svůj názor nezměnil.

„Tady se ukazuje, že člověk někdy nechce mít pravdu. My jsme už tehdy tušili, i když ne věděli, jak se bude vyvíjet Putinovo Rusko, a že se tehdy sbližovaly Írán s Ruskem a že také Íránci budou mít rakety,“ řekl po 14 letech pro deník Blesk.

Česko-německá historie tématem voleb

V roce 2009 společně s Miroslavem Kalouskem založil novou politickou stranu TOP 09, kterou vedl jako její předseda až do roku 2015.

„Odpovědnost za tuto zemi máme všichni. Vy, všichni občané… Politici ze svého povolání by měli nést obzvláště odpovědnost. Tato odpovědnost a pocit, že bychom se měli pokusit o nápravu věcí veřejných, nás přivedly k našemu rozhodnutí,“ vysvětloval Schwarzenberg novinářům důvody pro založení strany.

Političtí soupeři Schwarzenbergovi vyčítali, že jakožto ministr zahraničí občas podřimuje. Schwarzenberg jim odpověděl, když při volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 za své heslo zvolil slogan: „Když se kecají blbosti, tak spím.“

Ucházel se také o post hlavy státu ve vůbec první přímé volbě prezidenta v roce 2013, kdy se střetl s Milošem Zemanem. Volby tehdy doprovázela vyhrocená atmosféra a opět rezonovaly Schwarzenbergova slova ohledně česko-německých vztahů.

„Já jsem vždy říkal a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta (Edvarda) Beneše ocitla v Haagu,“ řekl Schwarzenberg v debatě.

Zatímco v německých médiích získal jeho výrok pozitivní reakce, jeho protikandidát Miloš Zeman ho kritizoval:

„Do této chvíle, respektive do včerejška (čtvrtka), bych naprosto respektoval, že budete prezidentem České republiky. Ale ten, kdo označí (…) jednoho z prezidentů Československa za válečného zločince, mluví jako sudeťák a ne jako prezident,“ řekl Schwarzenbergovi Zeman. Ten nakonec ve volbách zvítězil.

Zastání pro Feriho

V posledních letech se Schwarzenberg stáhl do ústraní, trápily ho zdravotní problémy. Vyjádřil se ale třeba ke kauze exposlance za TOP 09 Dominika Feriho.

„Nikdy jsem nic takového neslyšel, a co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ řekl zpravodajskému webu iDNES.

Letos získal Schwarzenberg od prezidenta Petra Pavla Řád Bílého lva za zásluhy o stát v oblasti politiky. Ocenění za něj převzal kvůli zdravotnímu stavu jeho syn Jan.

Karel Schwarzenberg zemřel v sobotu 11. listopadu. Jako první o tom informoval server Echo24.