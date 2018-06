Zeman dostal cenu od unie spisovatelů. Její předseda Karel Sýs je nominován na státní vyznamenání

Krnáčová v dozorčí radě pražského Výstaviště? ‚Je to jedna z variant,' říká primátorka

Primátorka Adriana Krnáčová by mohla usednout do dozorčí rady pražského Výstaviště. Serveru iROZHLAS.cz řekla, že je to jedna z možností. Na funkci šéfa rady minulý týden rezignoval Pavel Vyhnánek.