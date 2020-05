Ve věku 90 let zemřel legendární režisér Karel Weinlich, vychoval několik generací rozhlasových tvůrců

Zemřel rozhlasový režisér Karel Weinlich, bylo mu 90 let. Informaci Radiožurnálu potvrdila jeho manželka. V Československém rozhlase Weinlich pracoval od 50. let, podílel se hlavně na pohádkách. Působil i jako pedagog a své zkušenosti předal několika generacím rozhlasových tvůrců. V listopadu 1989 stál v Českém rozhlase u zrodu Občanského fóra. Praha 16:11 6. 5. 2020 (Aktualizováno: 16:26 6. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřel Karel Weinlich, režisér zejména rozhlasových pohádek a předseda rozhlasového Občanského fóra v listopadu 1989. | Foto: Anna Kottová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Původně student herectví na DAMU nakonec absolvoval v 50. letech nově ustavený obor rozhlasové režie, poté v roce 1952 nastoupil do Československého rozhlasu, kde působil až do poloviny 90. let. V posledních 20 letech předával své zkušenosti dalším generacím rozhlasáků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý hovor s Karlem Weinlichem

„Měl jsem silnou parketu v tom, že jsem se dostal mezi to nejkrásnější, co mohlo být, a to je k pohádkám a my jsme si hráli. Já měl to štěstí, že jsem celý život neměl pocit, že tady pracuji, ale že si hraji,“ vzpomínal režisér na to, jak mu učarovaly pohádky.

Režijní rukopis Karla Weinlicha najdeme například pod pohádkami Hanse Christiana Andersena, na které se specializoval. Točil ale i klasické rozhlasové hry, muzikály a nebránil se i moderním pohádkám, třeba o Třech hudebních prasátkách.

Vytvořit dokonalou pohádkovou iluzi nebylo vždy jednoduché, jednotlivé zvuky, hudba a efekty se pouštěly z několika magnetofonů současně. „Tam kdyby někdo přišel do režie a viděl to, tak to kolikrát vypadalo na blázinec.“

Weinlich byl kromě své práce v rozhlase znám také jako muž, který byl celkem jedenáctkrát ženatý. „Vždycky jsem se domníval, že to je ta pravá…omylem jsem se domníval, protože jsem nevěděl, co vím dnes, nevěděl jsem, co je euforie z okouzlení a nevěděl jsem, co opravdu ta pravá potřebuje,“ svěřoval se.

Režíroval stovky pohádek, her pro dospělé, a také mnoho pořadů, například populárně vědecký magazín pro mládež Meteor nebo Domino, rozhlasový klub pro děti. V listopadu 1989 se stal mluvčím a koordinátorem Občanského fóra v tehdejším Československém rozhlasu.

Karel Weinlich na začátku dubna oslavil 90. narozeniny. U té příležitosti celý duben vysílala stanice Český rozhlas Dvojka Měsíc s pohádkami Karla Weinlicha. Rádio Retro vysílalo také osmihodinový blok Pocta Karlu Weinlichovi, který se skládal z pohádek, ale také čerstvých vzpomínek rozhlasové legendy.